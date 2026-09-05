Medio hebreo: el Sheij Naim Qasem se ha mostrado mucho más poderoso de lo esperado

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Yoav Limor, analista del periódico sionista Israel Hayom, escribió en su más reciente análisis que Hezbolá se esfuerza arduamente por mejorar sus capacidades militares y operativas.

Este analista, al subrayar que Hezbolá probablemente reaccionará si siente que enfrenta una amenaza existencial, precisó que el Sheij Naim Qasem, el nuevo secretario general de Hezbolá, contrariamente a las evaluaciones iniciales, se ha mostrado mucho más poderoso de lo esperado y ha demostrado sus propias capacidades.