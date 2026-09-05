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Medio hebreo: el Sheij Naim Qasem se ha mostrado mucho más poderoso de lo esperado

5 septiembre 2026 - 11:19
Código de noticia: 1861613
fuente: Abna24
Medio hebreo: el Sheij Naim Qasem se ha mostrado mucho más poderoso de lo esperado

Un analista de un periódico sionista, en un informe que hace referencia al proceso de fortalecimiento de las capacidades de Hezbolá, advirtió que este movimiento actuará si siente que enfrenta una amenaza existencial.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Yoav Limor, analista del periódico sionista Israel Hayom, escribió en su más reciente análisis que Hezbolá se esfuerza arduamente por mejorar sus capacidades militares y operativas.

Este analista, al subrayar que Hezbolá probablemente reaccionará si siente que enfrenta una amenaza existencial, precisó que el Sheij Naim Qasem, el nuevo secretario general de Hezbolá, contrariamente a las evaluaciones iniciales, se ha mostrado mucho más poderoso de lo esperado y ha demostrado sus propias capacidades.

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