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Líbano

‘Israel ataca Líbano como parte de su campaña electoral’

7 septiembre 2026 - 10:43
Código de noticia: 1862588
fuente: hispantv
‘Israel ataca Líbano como parte de su campaña electoral’

El presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri denunció que Israel transforma el sur del país en un terreno sangriento para obtener beneficios electorales.

En declaraciones el domingo, Berri alertó que los próximos comicios israelíes se han convertido en una contienda despiadada donde los líderes buscan aventajar a sus rivales demostrando mayor capacidad de agresión y devastación militar contra el pueblo libanés.

“Las próximas elecciones israelíes son una batalla en la que todos compiten por ver quién puede matar y destruir más”, declaró el jefe parlamentario libanés en un comunicado emitido en respuesta a las continuas agresiones israelíes, que causaron el martirio de cuatro personas y dejaron 20 heridos en una serie de ataques recientes contra distintas zonas.

“El derramamiento de sangre civil por parte de Israel y la continuación de su guerra de exterminio son crímenes que, por su naturaleza y magnitud, constituyen terrorismo de Estado, y que son condenados y denunciados”, expresó.

En este contexto, Berri señaló que “Israel, al continuar su guerra destructiva de manera tan sangrienta, demuestra que no respeta el alto al fuego e ignora de todas las reglas, acuerdos y entendimientos”.

Según el texto del presidente del Parlamento libanés, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el sur es una responsabilidad internacional que exige una intervención urgente para detener la guerra contra el Líbano y su zona sur. “Es también una responsabilidad nacional que exige que todas las partes apoyen al sur, consideren su causa como la de todos los libaneses y la defiendan como una defensa del Líbano”, agregó.

Berri en su nota indicó las zonas atacadas el sábado por las fuerzas sionistas, entre ellas Mefdoun, Al-Ramadiyah y Midoun, y el domingo por la mañana en Arab Salim, junto con la destrucción del Hospital Ghandour en Nabatieh al-Fawqa y el ataque al edificio del Ministerio de Finanzas en Nabatieh, además de la continua guerra de exterminio y destrucción de hogares y aldeas por parte de Israel en los distritos de Nabatieh, Marjeyoun, Bint Jbeil y Tiro.

La escalada se produce en un momento en que funcionarios israelíes consideran que el primer ministro Benjamín Netanyahu intensifica la actividad militar para promover a los partidos de extrema derecha antes de las elecciones al parlamento previstas para octubre.

Esto ocurre a pesar del acuerdo marco firmado bajo auspicios estadounidenses el 26 de junio de 2026, que estipula una retirada israelí gradual a cambio del despliegue del ejército libanés.

El Ministerio de Salud del Líbano señaló que el número acumulado de víctimas de los ataques israelíes entre el 2 de marzo y el 6 de septiembre ascendió a 4362 muertos y 12 378 heridos.

Con estas cifras, el total de víctimas de los ataques israelíes desde el 8 de octubre de 2023 se elevó a 8929 muertos y 30 614 heridos, según la misma fuente.

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