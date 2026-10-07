Hamás: el capítulo final de la Tormenta de Al-Aqsa aún no ha sido escrito

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el movimiento Hamás declaró en un comunicado que los esfuerzos del régimen sionista y de sus aliados por transmitir la idea de que la batalla comenzó el 7 de octubre constituyen una distorsión flagrante de la realidad y de sus motivaciones. Según informó Al Mayadeen, Hamás subrayó: «El enfrentamiento con el enemigo no comenzó el 7 de octubre, y sus capítulos finales aún no han sido escritos». El movimiento afirmó que los últimos tres años han puesto al descubierto el rostro desnudo de la ocupación terrorista y su naturaleza nazi, y que el régimen sionista ha cometido en este tiempo genocidio y matanzas atroces.

Hamás añadió que, durante estos tres años, el régimen sionista ha convertido en blanco de sus ataques a niños, mujeres y civiles, y ha destruido las infraestructuras y los servicios vitales de la Franja de Gaza. Estas acciones han provocado el martirio de más de 74.000 personas y heridas a otras 175.000, además de la captura y la desaparición de decenas de miles de personas.

Hamás, haciendo referencia a las posiciones de otros grupos de la resistencia palestina, afirmó asimismo que los acontecimientos del 7 de octubre pusieron de manifiesto los «grandes fracasos» en las estructuras de seguridad e inteligencia y en las capacidades militares del régimen sionista, y que los últimos tres años han demostrado que «el poder y la superioridad tecnológica, por sí solos, no pueden determinar el destino de los enfrentamientos».

El movimiento subrayó que proteger el proyecto nacional palestino exige poner fin a las divisiones internas y reconstruir la estructura política palestina mediante un diálogo nacional integral; un diálogo basado en la participación, el respeto a la pluralidad de los grupos y la preservación del papel de todas las corrientes y facciones palestinas. Hamás también declaró que continuará esforzándose por crear una estrategia nacional unificada en la que participen todos los grupos palestinos, y la consideró «la única vía para hacer frente a los planes de los ocupantes».

En otra parte de su comunicado, el movimiento subrayó el compromiso de Hamás y de los demás grupos de la resistencia con el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de alto el fuego, y afirmó que cooperará con los mediadores para que dicho acuerdo tenga éxito. Hamás consideró también al Gobierno de Estados Unidos y a los mediadores responsables de obligar al régimen sionista a cumplir sus compromisos y de aplicar la hoja de ruta que el movimiento ha aceptado.

Hamás concluyó diciendo: «Nuestro pueblo defiende su persona, su tierra, sus derechos y sus lugares sagrados, y defenderá su derecho a resistir frente a la ocupación hasta su final y a establecer un Estado de Palestina libre e independiente».

En este mismo sentido, los grupos de la resistencia palestina declararon que los acontecimientos del 7 de octubre pusieron de manifiesto grandes fracasos en las estructuras de seguridad e inteligencia y en las capacidades militares del régimen sionista. Estos grupos subrayaron que los últimos tres años han demostrado que el poder y la superioridad tecnológica, por sí solos, no pueden determinar el destino de los enfrentamientos.

Los grupos de la resistencia palestina declararon también que proteger el proyecto nacional palestino exige poner fin a las divisiones internas y reorganizar la estructura palestina mediante un diálogo nacional integral. Subrayaron que el diálogo nacional integral palestino debe basarse en la participación, el respeto a la multiplicidad de las corrientes y de los distintos grupos y la preservación del papel de todas las fuerzas y grupos palestinos.