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El relato de la nación suscitada en el fin de los tiempos

13 septiembre 2026 - 16:51
Código de noticia: 1864656
fuente: Abna24
El relato de la nación suscitada en el fin de los tiempos

En un relato del Imam Sadeq (P), se habla de una época durante la Ocultación en la que, en el mundo, se difundirán ampliamente el recuerdo y la sangre del Imam Huséin (P), así como la cuestión de acudir en su auxilio, y que, a raíz de ello, será suscitada una nación que desempeñará un papel en el auxilio del Imam del Tiempo (que Dios apresure su reaparición), y que ocupará un rango tal que los profetas anhelarán contarse entre los miembros de esa nación.

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