El relato de la nación suscitada en el fin de los tiempos

Código de noticia: 1864656 fuente: Abna24

En un relato del Imam Sadeq (P), se habla de una época durante la Ocultación en la que, en el mundo, se difundirán ampliamente el recuerdo y la sangre del Imam Huséin (P), así como la cuestión de acudir en su auxilio, y que, a raíz de ello, será suscitada una nación que desempeñará un papel en el auxilio del Imam del Tiempo (que Dios apresure su reaparición), y que ocupará un rango tal que los profetas anhelarán contarse entre los miembros de esa nación.