“Esta guerra con Irán no tiene ninguna explicación [...] Ellos no tienen bomba nuclear, no tienen interés en construir una bomba nuclear. Eso es falso”, afirmó el lunes el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su conversación con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de su visita a España.

Además, vinculó las acusaciones contra Teherán con la estrategia de Washington para justificar intervenciones. “EE.UU. inventa historias para poder justificar la ocupación de los países”, declaró.

En ese sentido, recordó la invasión de Irak en 2003, que Washington justificó alegando la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en el país árabe, unos arsenales que nunca llegaron a encontrarse. “¿Dónde están las armas químicas de Sadam Husein [el dictador iraquí entre 1979 y 2003]?”, se preguntó Lula.

Según el mandatario brasileño, en el caso de Irán, su homólogo estadounidense, Donald Trump, “se inventa una guerra” y “dice que ha ganado cuando esta apenas estaba comenzando”, mientras que sus consecuencias solo se conocerían más adelante.

El presidente del gigante suramericano destacó que el inquilino de la Casa Blanca “no sabía lo del estrecho de Ormuz” y que este terminó convirtiéndose en “el arma poderosa que Irán utilizó contra EE.UU.”, en alusión al control estratégico que Teherán ejerce sobre este paso marítimo, por el que transita una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial.

“¿Y qué pasó? ¿Quién está pagando esto? Trump lo pagó ahora en las elecciones, pero quien está pagando esto es el pueblo pobre. Porque el estrecho de Ormuz está encareciendo el combustible, que afecta al precio de la carne, al precio del café, al precio del arroz, al precio de la cesta básica de cada ciudadano pobre del mundo”, afirmó Lula durante la conversación.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán, que se prolongó durante 40 días y tuvo entre sus objetivos a altos funcionarios iraníes y a la población civil. En respuesta, Irán lanzó ataques de represalia contra las bases militares estadounidenses en Asia Occidental y objetivos militares israelíes en los territorios ocupados.

Asimismo, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito de buques vinculados a sus agresores y condicionó su reapertura al cumplimiento de determinadas garantías.

La respuesta iraní, junto con las medidas adoptadas en el estrecho de Ormuz, obligó a Estados Unidos a firmar un memorando de entendimiento (MdE) con el objetivo de reducir las tensiones. Sin embargo, Washington violó dicho acuerdo en diversas ocasiones, incluidos ataques contra el sur del territorio iraní, lo que llevó a Teherán a volver a restringir el tránsito por esta estratégica vía marítima.

EE.UU. justificó su agresión contra Irán alegando que buscaba destruir el programa nuclear del país persa, pese a que Teherán había reiterado en repetidas ocasiones que su programa nuclear tiene fines pacíficos.