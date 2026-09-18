Reacción contenida del alcalde de Nueva York a la visita de Netanyahu: «Solo defiendo el derecho a protestar»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció que, pese a sus críticas explícitas y constantes a Benjamin Netanyahu, no tiene intención de participar en las manifestaciones de protesta contra la presencia del primer ministro del régimen israelí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No obstante, reafirmó su firme respaldo al derecho de los ciudadanos neoyorquinos a expresar su oposición a las acciones de Israel en Gaza.

Esta decisión se produce mientras la presencia de Netanyahu en Nueva York para pronunciar un discurso ante las Naciones Unidas el 24 de septiembre se ha convertido en un foco de tensión política. Netanyahu, contra quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra en Gaza, se enfrenta a una ola de indignación pública en Nueva York, que previsiblemente desembocará en amplias manifestaciones.

Mamdani, considerado el primer alcalde musulmán de Nueva York, rechazó los rumores de que estuviera alentando a los ciudadanos a protestar y señaló que sus declaraciones anteriores constituían únicamente una defensa del derecho legal de la población a celebrar concentraciones. Subrayó que distingue entre «reconocer el derecho a protestar» e «invitar a hacerlo» y que respetar la libertad de expresión constituye un deber legal de su cargo.

Las posiciones de Mamdani durante los últimos meses lo han convertido en uno de los destacados críticos estadounidenses de Netanyahu. Ha calificado al primer ministro israelí de «criminal de guerra» y ha considerado que la campaña de Israel en Gaza constituye un genocidio; acusaciones que han provocado fuertes reacciones y han llevado al partido Likud a colocar su imagen junto a la de los líderes de Irán y Turquía en vallas publicitarias de propaganda.

Dada la diversa composición demográfica de Nueva York y la presencia de grandes comunidades judías, musulmanas y palestinas con posiciones enfrentadas, el próximo viaje de Netanyahu se ha convertido en una difícil prueba para la gestión municipal de Mamdani.