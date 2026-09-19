Inauguración de la mezquita «Rabbani» en Baskortostán con la presencia de representantes culturales de la Embajada de Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): hoy sábado se celebró la ceremonia de inauguración de la mezquita «Rabbani» y un programa de acercamiento (taqrib) en la región de Baskortostán, Rusia. En esta ceremonia estuvieron presentes los representantes culturales de la Embajada de la República Islámica de Irán, el doctor Aref Abdolahí y el ingeniero Nemat Alípur.

El programa comenzó con la presentación de actuaciones locales y la interpretación de los himnos nacionales de Rusia y de Baskortostán. Posteriormente, la ceremonia de inauguración de la mezquita «Rabbani» fue realizada por el muftí Mujámad-hazrat Galiámov, imam-jatib de esta mezquita.

En el transcurso de la ceremonia, el Sheij al-Islam Talgat Tadzhuddin, líder de la Administración Central Espiritual de los Musulmanes de Rusia, en su discurso subrayó la necesidad de la solidaridad y la unidad de los musulmanes, así como el respeto de la ética y los preceptos religiosos por parte de los musulmanes de esta región.

El muftí Mujámad-hazrat Galiámov, por su parte, en un discurso pronunciado en persa, tras referirse a las orientaciones del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), subrayó que sembrar la discordia entre los musulmanes es una conspiración de los enemigos del islam, y que quienes la ejecutan son mercenarios al servicio de potencias extranjeras. Asimismo, citando las palabras del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), recordó que quienes siembran la discordia entre shiíes y sunitas no son ni shiíes ni sunitas, sino instrumentos en manos del colonialismo y de las superpotencias.

Según las declaraciones del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), hoy en día actúan manos ocultas entre los sunitas y los shiíes con el propósito de separarlos entre sí, y todas estas manos conducen a los centros de espionaje e inteligencia de los enemigos del islam; no solo de los enemigos de Irán ni solo de los enemigos de los shiíes, sino de los enemigos del islam.

Subrayó que, si los musulmanes permanecen unidos entre sí, se creará una gran dignidad para el islam en el mundo.

Asimismo, citó un hadiz del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia), quien dijo: «Si la fe estuviera suspendida de la estrella de las Pléyades, hombres del pueblo persa la alcanzarían».

A continuación, el doctor Aref Abdolahí, tras agradecer la invitación cursada, y refiriéndose a la importancia de la unidad entre los musulmanes y a la necesidad de reconocer el plan del enemigo para sembrar la discordia, señaló que el pueblo de Irán lleva más de 200 días de pie frente al enemigo estadounidense y sionista, y que ha demostrado en la práctica la unidad entre los distintos sectores de nuestro país. Asimismo, hizo un llamamiento al acercamiento entre las naciones musulmanas para que se mantengan unidas frente a los enemigos.

Después, el ingeniero Alípur, representante cultural de nuestro país, habló sobre la importancia de prestar atención a la unidad y a la existencia de un patrimonio común entre los musulmanes, así como sobre la necesidad de un mayor acercamiento entre los pueblos musulmanes de Rusia e Irán, y transmitió el saludo del embajador y del pueblo de Irán a los habitantes de esta región.