Aminstía denuncia aumento de envíos de armas de Francia a Israel

La oficina francesa de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional denunció el jueves en la plataforma de redes sociales X que “el genocidio en Gaza perpetrado por las autoridades israelíes lleva tres años en marcha”.



“¿Por qué no se detiene? Porque Israel puede contar con el apoyo de otros países”, agregó la onegé AI en su mensaje publicado el jueves, un día después de que se cumplieran tres años del inicio de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza que han dejado desde entonces más de 74 000 palestinos muertos y otros 175 000 heridos.

El informe señaló específicamente a Francia, indicando que París había aumentado las entregas de equipo militar a Israel en 2025 en comparación con 2024.

Según la organización de derechos humanos, Francia entregó a Israel en 2025 equipo militar por valor de 19,8 millones de euros (22,1 millones de dólares), frente a los 16,1 millones de euros del año anterior.

Según el comunicado, las cifras proceden del informe del Ministerio de Defensa francés al Parlamento sobre las exportaciones de armas, y añade que la información pasó prácticamente desapercibida en Francia durante el verano.

La crítica del grupo de derechos humanos se produce en medio del continuo escrutinio internacional del apoyo militar y las transferencias de armas a Israel por su guerra en Gaza. En septiembre, AI acusó al Gobierno francés de aplicar “el doble rasero” tras permitir que el avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, —con orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Gaza— cruzara su espacio aéreo mientras el presidente Emmanuel Macron pedía respeto por el derecho internacional.

En este contexto, los sindicatos CGT y Solidaires de la región francesa de Seine-Saint-Denis, junto con varios sindicatos aeroportuarios, emitieron un comunicado conjunto el miércoles por la noche en el que afirmaban que un envío de componentes mecánicos destinados a la empresa israelí de fabricación de armas Elbit Systems tenía previsto ser transportado por Air France desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París a Tel Aviv el jueves por la mañana.

Los sindicatos acusaron al Gobierno de Macron de violar el Tratado sobre el Comercio de Armas y, por lo tanto, reiteraron que El Elíseo debe cesar todas las transferencias de armas a un régimen condenado por “genocidio” en Gaza y donde la limpieza étnica, el desplazamiento forzado y otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son recurrentes.

Gaza vive un genocidio desde hace tres años y pese a que desde hace un año rige un alto el fuego, más de 74 000 palestinos han muerto y más de 175 000 han resultado heridos, en los bombardeos israelíes. Además, alrededor del 90 % de la infraestructura de la franja ha sido destruida.