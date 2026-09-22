Protestan en Texas tras disparo de ICE contra inmigrante venezolano

Decenas de personas salieron a las calles de Austin, capital del estado de Texas, para protestar después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparara contra un inmigrante venezolano.

La víctima fue identificada como Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, quien trabajaba como repartidor para la plataforma DoorDash. Según las autoridades locales, recibió un disparo en el torso el domingo, poco antes de las 13:00 horas, en el norte de Austin.

La empresa DoorDash confirmó que Garcés Pérez se encontraba trabajando como repartidor en el momento del tiroteo. Tras el incidente, el venezolano fue trasladado a un hospital y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades migratorias. Según informaciones difundidas tras el hecho, se encuentra grave, pero estable.

La abogada de la familia, Kate Lincoln-Goldfinch, denunció el caso y reclamó una investigación independiente sobre lo ocurrido. Asimismo, decenas de manifestantes se concentraron en el lugar con carteles en los que exigían la salida de ICE de Austin.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, señaló que los habitantes de la ciudad tienen derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido y a sentirse seguros. Por su parte, el congresista demócrata Greg Casar pidió una investigación completa e independiente, así como la publicación de las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes.

El caso se produce mientras la Administración del presidente Donald Trump intensifica las operaciones de control migratorio en Estados Unidos, una política que ha suscitado críticas de organizaciones y activistas por posibles violaciones del debido proceso. El aumento de las detenciones se produce tras la renovada iniciativa de Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, con instrucciones a las agencias federales para ampliar las operaciones contra personas que viven en el país sin estatus legal.

El hecho ocurre, además, dos meses después de que un hombre mexicano muriera tras recibir disparos de agentes de ICE durante un control de tráfico en Houston.