Irán califica de “insuficiente” la respuesta de EEUU a sus condiciones

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, el general de división Mohsen Rezai, ha abordado el estado de la propuesta de siete condiciones que Teherán exige a Washington, para retomar las negociaciones sobre la apertura del estrecho de Ormuz y un eventual fin de la guerra de agresión de EE.UU. e Israel contra la nación iraní y que cursa su octavo mes desde el 28 de febrero.

El general Rezai ha dicho que Estados Unidos ya ha respondido, pero que Teherán considera “insuficiente” la respuesta y, por tanto, debe aclarar su postura antes de que puedan avanzar las conversaciones sobre un posible acuerdo.

“Los estadounidenses ya nos han respondido. En su respuesta, han aceptado algunas de nuestras condiciones, mientras que otras siguen sin estar claras”, ha afirmado Rezai durante una entrevista exclusiva sostenida este domingo con la cadena Press TV, en la que también ha vaticinado que Ios agresores terminarán en el basurero de la historia.

Según el general persa, la pelota está en el campo de Washington y no de Teherán. “Nosotros no estamos en el proceso de responder a los estadounidenses (…) Naturalmente, deben aclarar las ambigüedades. Debemos ver si logran resolverlas para que puedan comenzar las siguientes etapas”, ha subrayado Rezai.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara a finales del mes pasado la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz —cerrado por Irán por cuestiones de seguridad ante las agresiones estadounidenses— en un plazo de siete días.

En la entrevista con Press TV, Rezai ha señalado que Irán había celebrado tres rondas de negociaciones con Estados Unidos, y que en cada una de ellas los estadounidenses dejaron la mesa de negociaciones sin terminar y lanzaron ataques contra el país persa.

“Por lo tanto, no volveremos a esos modelos diplomáticos del pasado. Quien firma un acuerdo y luego se retracta debe ser tratado, naturalmente, mediante un método diplomático diferente”, ha acentuado el secretario del CSSN, refiriéndose al abandono por parte de Trump del memorando de entendimiento acordado a mediados de junio con Irán, bajo la mediación de Pakistán.

“Por supuesto, nunca hemos abandonado la diplomacia ni lo haremos, pero sí hemos cambiado la diplomacia”, ha añadido.

Rezai ha indicado que, en los últimos dos meses, los estadounidenses enviaron propuestas a través de tres canales —Pakistán, Catar e incluso Irak— y pidieron a Irán que presentara sus propias propuestas.

“Les presentamos siete condiciones a los estadounidenses: si no las cumplen, ni se les abrirá el estrecho de Ormuz ni habrá negociaciones”, ha remarcado Rezai.

El jueves, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, informó que Teherán estaba estudiando la respuesta de EE.UU. a la propuesta iraní de siete puntos y que prevé responder en los próximos días.

¿Cuáles son los siete puntos de la propuesta de Irán?