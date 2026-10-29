Pyongyang reta a Seúl con lanzamiento de 12 misiles balísticos

El Estado Mayor Conjunto (JCS, por sus siglas en inglés) de Corea del Sur ha informado que el lanzamiento ha sido detectado alrededor de las 12:30 hora local (3:30 GMT) desde la zona oriental de Wonsan, en Corea del Norte, y que los proyectiles, disparados hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), volaron unos 250 kilómetros.

Por su parte, el Gobierno de Japón también ha reaccionado al ensayo. A través de un comunicado emitido por la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, Tokio ha asegurado que destinará “todos sus esfuerzos a la recopilación y el análisis de información” para garantizar a la ciudadanía una respuesta precisa y en tiempo real.

Este ensayo armamentístico constituye el decimoséptimo lanzamiento de misiles balísticos llevado a cabo por Corea del Norte en lo que va de año y el primero desde el 14 de octubre, cuando Pyonyang probó dos tipos de misiles de crucero disparados desde submarinos.

La prueba se produce en un contexto de crecientes tensiones en la península de Corea tras una explosión el mes pasado en el interior de la Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa Corea del Norte y Corea del Sur, y que dejó tres soldados surcoreanos heridos. Seúl responsabilizó a Pyongyang del incidente.

Corea del Norte, por su parte, rechazó cualquier implicación y también acusó esta semana a Seúl ante el Consejo de Seguridad de tergiversar las circunstancias de la explosión con el propósito de obstaculizar sus trabajos de fortificación de la frontera.

Pyongyang defiene que sus constantes pruebas de misiles responden a los ejercicios militares conjuntos Seúl-Washington, pues los considera una amenaza grave para su seguridad y soberanía. Además, recientemente ha amenazado a Japón con un ataque inmediato y devastador si intenta expandir su ejército.