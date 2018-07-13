“Las Acciones de Netanyahu No tendrán el Menor Efecto en las Relaciones Irán-Rusia”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) – Preguntado por IRNA el jueves por la noche sobre la visita de Netanyahu a Moscú, Velayati rechazó sus “vanas y desgastadas” acusaciones anti iraníes.



Cuando dos países mantienen relaciones bilaterales ambos satisfacen sus intereses, indicó Velayati, añadiendo que, por lo tanto, las afirmaciones “irrelevantes, sinsentido e intervencionistas” de Netanyahu no afectarán a las relaciones entre Teherán y Moscú.



Explicó los logros de su visita a Rusia, y destacó que la transmisión del mensaje “estratégico e importante” del líder supremo, así como el mensaje del presidente Hassan Rohani al presidente Vladimir Putin y las largas conversaciones con el mandatario ruso suponen un punto de inflexión respecto a la cooperación mutua.



Añadió que las decisiones adoptadas durante la reunión deberían ser atendidas debidamente y que las altas autoridades de ambas partes acordaron examinar de manera efectiva los asuntos y hacer que sus responsables, incluidos sus presidentes y el líder supremo, eliminen los problemas, si los hubiere.



Velayati calificó sus conversaciones el jueves en Rusia como “decisivas” al producirse en vísperas de la reunión de Putin con su homólogo estadounidense, Donald Trump: “Por un lado, la OTAN, con EE.UU. en el eje, se reúne y difunde una cláusula con algunas acusaciones anti iraníes y, por otro, Rusia e Irán acordaron unirse contra las presiones de EE.UU. y sus aliados en la región, así como frente a ciertos países occidentales y regionales”.



Gracias a la unidad y resistencia en el eje de Irán y Rusia, como dos grandes potencias políticas y militares en la comunidad global, el frente de la resistencia vencerá en la región, auguró Velayati.



El diplomático expresó asimismo su esperanza de que la cooperación entre Irán y Rusia sirva como modelo para la cooperación entre Irán, China, India y ciertos países clave al este de Asia.



Velayati llegó a Moscú el miércoles para transmitir el mensaje del Imam Jameneí y el mensaje del presidente Rohani al presidente Vladimir Putin, con quien mantuvo un encuentro el jueves.





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