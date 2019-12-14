Imam Jameneí: “Las oraciones aumentan la salud espiritual y la felicidad de la sociedad”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - El Líder Supremo hizo las declaraciones a través de un mensaje leído en la 28ª conferencia nacional sobre oraciones musulmanas que comenzó en una ciudad del noreste de Irán el jueves por la mañana recién pasada.



En su mensaje, el Líder Supremo describió la oración como un regalo dado a la gente para purificar sus espíritus y renunciar a los obstáculos.



La conferencia de oraciones musulmanas de este año se centrará en los temas de la oración, la escuela y la promoción de la realización de oraciones entre los estudiantes de escuelas de teología.



El Jefe de la Judicatura, Huyyatulislam Ibrahim Raisi, como invitado especial, pronunciará un discurso en la conferencia.



El ministro de Educación, Mohsen Hayi-Mirzaei, también se dirigirá a la reunión de oración.



La oración de los musulmanes es uno de los Cinco Pilares en la fe del Islam y un deber religioso obligatorio para todos los musulmanes. Es un acto de adoración físico, mental y espiritual que se observa cinco veces al día en los horarios prescritos.





Traducido en exclusiva por ABNA24 redacción española





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