La idea del “Gran Israel” representa una enorme amenaza para la seguridad regional y mundial.

Según informó la Agencia de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condenó enérgicamente la decisión del régimen sionista de evacuar la ciudad de Gaza y desplazar por segunda vez a sus habitantes y a los refugiados indefensos, subrayando la responsabilidad de la comunidad internacional y de los países islámicos para hacer frente a este atroz crimen de guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló: la decisión del régimen ocupante de desplazar forzosamente a los habitantes de la ciudad de Gaza, que durante casi dos años ha estado bajo los bombardeos más intensos y que en los últimos cinco meses ha enfrentado el hambre impuesta por el régimen ocupante, constituye un claro crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, cuyo objetivo no es otro que completar el plan de genocidio y la eliminación de Palestina como nación e identidad. Sin duda, esta decisión es fruto de la consolidación de la impunidad de los dirigentes criminales del régimen sionista, que a su vez es consecuencia del apoyo integral en armamento y política de Estados Unidos y de algunos países europeos a dicho régimen, así como del bloqueo de cualquier acción seria del Consejo de Seguridad de la ONU y de los tribunales internacionales para enjuiciar a los cabecillas de este régimen.

La coincidencia entre el crimen del régimen sionista de desplazar forzosamente a los habitantes de la ciudad de Gaza —diseñado para destruir por completo la imagen y la identidad nacional palestina en esta franja y completar el plan de genocidio contra los palestinos— y la escandalosa y sumamente peligrosa afirmación del primer ministro del régimen sionista sobre sus esfuerzos para dar forma a la idea del “Gran Israel”, que abarcaría vastos territorios islámicos y árabes, evidencia la naturaleza expansionista del régimen ocupante sionista y el enorme peligro que este régimen representa para la paz y la seguridad de la región y del mundo.

La República Islámica de Irán, advirtiendo sobre la conspiración del régimen sionista para intensificar las masacres y cometer más crímenes bajo el pretexto de trasladar a la población de la ciudad de Gaza al sur de la franja, subraya la necesidad de una acción inmediata por parte de la comunidad internacional, especialmente de los países islámicos, para detener la guerra y el genocidio contra el pueblo palestino, y recalca que la indiferencia y la inacción ante la opresión y la brutalidad desenfrenada del régimen racista sionista no hará más que envalentonar a dicho régimen en la continuación de sus crímenes y en su expansionismo criminal.