Japoneses protestan contra las políticas de Israel: exigen sanciones y el fin del hambre en Gaza

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), Un grupo ciudadano protestó el 18 de agosto de 2025 frente a la oficina del primer ministro de Japón en Tokio, golpeando ollas y sartenes, para demandar sanciones contra Israel. La manifestación buscó visibilizar la grave situación en Gaza, donde el bloqueo israelí ha provocado una hambruna generalizada. Los manifestantes corearon consignas como “Gobierno, actúa” y enfatizaron la necesidad de detener el hambre, la ocupación y las matanzas.

Esta acción respondió al llamado de la periodista gazatí Wizzard Bisan, quien propuso esta forma de protesta para transmitir al mundo el mensaje de hambruna que sufren los habitantes de Gaza. En una imagen publicada, los manifestantes exigieron sanciones contra Israel y el reconocimiento del Estado palestino.

La protesta tuvo lugar en un contexto en el que los niveles de hambre y desnutrición en Gaza han alcanzado su punto más alto desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, según advirtió la ONU. Asimismo, Amnistía Internacional acusó a Israel de implementar una política deliberada de hambruna, describiéndola como parte de la destrucción sistemática de la salud y la estructura social de los palestinos.