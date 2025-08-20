Gaza es resistencia, porque ella es existencia y resiliencia.

«En este análisis, la psicóloga y escritora Heba Smith examina de manera profunda la realidad de Palestina y sus múltiples dimensiones, ofreciendo a continuación una exposición detallada de sus reflexiones.»



Palestina entre narrativas y resistencia

Heba Smith

Hablar de Palestina es hablar de colonización, resistencia y resiliencia. En los últimos años hemos sido testigos del mayor genocidio documentado y trasmitido 24 horas.

Occidente continuo con su narrativa hegemónica colonialista, afirmando que esto es una guerra entre Israel y los “terroristas” de Hamas, ellos no son un grupo terrorista, solo un grupo político de civiles resistiendo ante el ejercito mas poderoso del mundo; haciendo frente a la colonización de sus tierras, Palestina no tiene ejército.

Luego del 7 de octubre se potencializo la narrativa de que Israel es un estado que merece vivir en paz, que los palestinos son los violentos, los terroristas que no aceptan, ni reconocen un estado israelí. Cabe preguntarse ¿Cómo el dueño de una tierra puede reconocer al invasor, al colonialista?, y a través de esta interrogante se debe señalar que Palestina ya existía, mucho antes del estado sionista.

Aquellos judíos que llegaron en barcos a Palestina huyendo del horror de la guerra en Europa, que decían que les habían robado sus casas, que estaban con hambre, sobreviviendo al horror nazi; son los mismos que luego usurparon tierras palestinas, saquearon casas, destruyeron familias, masacraron niños, mujeres y ancianos en el Nakba. Hoy sus nietos son los que siguen desplazando a los palestinos, los que hacen vivir en situaciones de vulnerabilidad y que desde hace mas de 75 años vienen cometiendo un etnocidio, apropiación gastronómica y /o cultural y genocidio sistemático de la población palestina.

Desde el 7 de octubre de 2023, el sionismo dijo que iba a responder a lo ocurrido, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, fueron parte de los países que apoyaron esta represaría para exterminar a los “terroristas” de Hamas. Han pasado casi 2 años y lo único que hemos visto es un genocidio, la deshumanización de la población gazati, desplazamientos forzosos, hambruna, hospitales y centros educativos bombardeados, gente viviendo miserablemente en carpas y ruinas, huyendo, buscando un lugar seguro para proteger a los ancianos y los niños; pero desgraciadamente en Gaza no hay un lugar seguro, como tampoco lo hay en Cisjordania.

Gaza, paso de ser la cárcel mas grande a cielo abierto, a ser el campo de concentración a cielo abierto, ya no hay escuelas, universidades, centros hospitalarios, recursos médicos, ya no queda nada, solo la esperanza en Dios.

Se ha deshumanizado tanto a los palestinos, que vemos miles de personas muriendo por inanición, mujeres pariendo sin anestesia, abortos espontáneos, niños mutilados, el cierre de la frontera y la llegada de ayuda humanitaria, gente corriendo kilómetros y kilómetros para conseguir 1 bolsa de harina, tratando de sobrevivir a los ataques mientras logran obtener sustento para sus familias y vecinos.

Hoy, el estado genocida a dado luz verde para invadir la ciudad de Gaza, desplazando a mas de 1 millón de personas, ¿hacia dónde serán desplazados? Hacia la frontera de Rafah que es el lugar donde hay mas gente desplazada, ¿con que fin?, con el objetivo de que sean exiliados a Sina en Egipto. Ante esta posibilidad, el gobierno egipcio ha movilizado a 40.000 solados a la frontera con Gaza, para evitar el desplazamiento de la gente a Sina. ¿Qué veremos en los próximos días?, la naturalización del genocidio y el exterminio, gente muriendo; caminando sin esperanza, luchando por sobrevivir; y gente resistiendo a abandonar sus casas, su tierra.

Gaza sigue esperando que no calles, que se haga justicia, que no haya mas muertes, sigue esperando que su gente pueda retornar a sus hogares, que se frene la colonización y el genocidio.

Gaza es resistencia, porque ella es existencia y resiliencia.