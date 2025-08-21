Armada de la República Islámica de Irán: Presentación exitosa del dron «Bavar 5» en el ejercicio misilístico

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), en el marco de la continuación de las fases principales y operativas del ejercicio misilístico “Poder Sostenible 1404” de la Armada de la República Islámica de Irán, la operación de destrucción de un objetivo preestablecido por el dron de ataque «Bavar 5» se llevó a cabo con éxito en la zona general del ejercicio, comprendida entre el norte del Océano Índico y el mar de Omán.

En esta fase del ejercicio, el dron de ataque de largo alcance «Bavar 5» recorrió una distancia de 400 kilómetros y logró impactar y destruir con éxito el objetivo asignado.

El dron de ataque «Bavar 5» es un vehículo inteligente y de ataque que, al despegar desde la cubierta de unidades flotantes y proyectiles, tiene la capacidad de destruir objetivos en la costa y objetivos flotantes en el mar.

Los misiles Nasir, Qadir y Qader alcanzaron sus objetivos: las unidades de ataque naval del ejército apuntaron a los objetivos preestablecidos en el ejercicio de hoy.

En esta maniobra se utilizaron los misiles Qadir, Nasir y Qader, con capacidad de evasión de radar y resistencia a la guerra electrónica.

El ejercicio se realizó en una vía estratégica por la que circula una cuarta parte de la energía mundial.