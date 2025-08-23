La fe y la espiritualidad, ejes de la resistencia frente a la opresión

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), en el marco de las jornadas del Arbaín y del Encuentro Nacional en Solidaridad con Palestina, Lizbeth Márquez Villarreal subrayó la centralidad de la espiritualidad y la fe en los procesos de resistencia frente a la opresión.

A continuación, el texto íntegro del discurso de Márquez Villarreal:

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL ESPIRITU Y LA FE COMO ELEMENTO PRINCIPAL EN LOS PROCESOS DE LA LUCHA EN LAS CAUSAS JUSTAS

Discurso de la representante de la asamblea mundial de Ahlul Bayt para Centroamérica Lic. Lizbeth Márquez Villarreal en el marco de los días de Arbaeen y el encuentro Nacional en Solidaridad con Palestina.

Salam Aleykum los saludo con el saludo de paz en representación de la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas fundada en 2009, de la primera mezquita en México la mezquita Soraya y de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt para Centroamérica cuya asamblea fue fundada por el líder de la Republica Islámica de Iran Ayatolah Seyed Ali Jamenei.

Quiero dar mis condolencias al pueblo palestino, a todas las familias, periodistas, a los niños a las mujeres ancianos que han perdido la vida en este genocidio. Hoy es el día de Arbaeen, una procesión la más grande del mundo que tenemos una parte de los musulmanes, musulmanes shiitas, hoy día se ondean las banderas de Palestina de Líbano, Irán Yemen, gritando libertad y gritando denuncia hacia los opresores. El milagro se presenta en cada marcha en cada formación de nuevos colectivos en banderas que representan la lucha contra la tiranía debemos seguir juntos en este camino como colectivos, asociaciones, familias, académicos. Para esta resistencia debemos saber que se requiere un soporte económico, político y humano aprender formas operativas apoyos a campañas para desmitificar las narrativas negativas que algunos medios amarillistas hacen sobre la resistencia.

Decía un mártir libanes Imad Mugniyah que las capacidades son fundamentales, las técnicas, los programas son fundamentales, la definición de objetivos, los métodos de trabajo son fundamentales, sin embargo el principal elemento de todos estos procesos es la espiritualidad Rohi el alma es el núcleo principal que ayudara al elemento material el espíritu la fe la lucha es la base para tener éxito, este elemento ruhir el alma la espiritualidad es observado por el enemigo ya que este enemigo no cuenta con esta espiritualidad y lo podemos ver en sus actos genocidas.

Es por eso que los invito a que sigan en esta lucha México mi país un país incluyente un país revolucionario que sin todos ustedes en los colectivos asociaciones y familias hoy no estuviéramos aquí.

Y quiero agradecer a todos los involucrados a los diputados a las diferentes organizaciones por permitirnos estar aquí y ser incluyentes, tenemos mucho por hacer.



