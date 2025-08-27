Sermón 19 de Nahj al-Balagha: Ash’ath ibn Qays, ejemplo de los hipócritas

De acuerdo con la Agencia Internacional de Noticias Ahlul Bait (ABNA), «Ash’ath ibn Qays» es una de las figuras hipócritas de la historia, quien tuvo un rol en el martirio del Imam Alí (a.s.) y cuya hija, Ju’da, fue la asesina del Imam Hasan (a.s.), mientras que su hijo, Muhammad, fue uno de los comandantes del ejército de Yazid en el evento de Karbala.

En el sermón 19 de Nahj al-Balagha, se relata el diálogo entre él y el Imam Alí (a.s.), donde, tras las «falsas muestras de benevolencia» de Ash’ath, el Imam describe sus características y dice:

«ما یُدْریکَ ما عَلَیَّ مِمّا لی، عَلَیْکَ لَعْنَةُ اللهِ وَ لَعْنَةُ اللاعِنینَ! حائِکُ بْنُ حائِکٍ! مُنافِقُ ابْنُ کافِرٍ! وَ اللهِ لَقَدْ اَسَرَکَ الْکُفْرُ مَرَّةً وَ الاِسْلامُ اُخْری! فَما فَداکَ مِنْ واحِدَةٍ مِنْهُما مالُکَ وَ لا حَسَبُکَ! وَ اِنَّ امْرَآ دَلَّ عَلی قَوْمِهِ السَّیْفَ، وَ ساقَ اِلَیْهِمُ الْحَتْفَ! لَحَرِیّ اَنْ یَمْقُتَهُ الاَقْرَبُ، وَ لا یَأمَنَهُ الاَبْعَدُ!

»¿Qué sabes tú de lo que me perjudica o me beneficia? ¡Que la maldición de Dios y de todos los que maldicen caiga sobre ti! ¡Oh tejedor (de mentiras), hijo de tejedor! ¡Hipócrita, hijo de incrédulo! Por Dios, una vez el kufr (incredulidad) te hizo prisionero y otra vez el islam, pero ni tu riqueza ni tu linaje pudieron liberarte de ninguna de estas cautividades (y si fuiste liberado, fue con la ayuda de las riquezas de otros o mediante súplicas y traiciones). Quien guía las espadas hacia su pueblo y lleva la muerte hacia ellos merece que los cercanos lo desprecien y los lejanos no confíen en él.»

Si queremos extraer una conclusión de estas palabras en el contexto de los acontecimientos actuales, podríamos expresarla así: aquellos que se presentan como benefactores de un gobernante islámico o un gobierno religioso, a menudo, bajo una fachada de buenas intenciones, tejen mentiras hipócritas para justificar sus propios objetivos y difundirlos en la sociedad. Es evidente que estas mentiras y fabricaciones mentales pueden influir en las personas de una sociedad y alinearlas con los propósitos malintencionados de estos individuos.

El Imam Alí (a.s.), en este sermón, se dirige a «Ash’ath ibn Qays» diciendo: «حائِکُ بْنُ حائِکٍ! مُنافِقُ ابْنُ کافِرٍ!». El significado de «hipócrita, hijo de incrédulo» es claro, pero entre los comentaristas de Nahj al-Balagha existe controversia sobre el significado de «حائِک» (tejedor).

Algunos comentaristas han interpretado este término como «tejedor» en un sentido literal, refiriéndose al oficio de Ash’ath y su padre, considerando el tejido como una ocupación socialmente baja en aquella época. Sin embargo, el estatus y la influencia política de Ash’ath y su padre no concuerdan con esta posición social. Además, podría argumentarse que menospreciar a alguien por su ocupación no está acorde con la dignidad de un Imam infalible (a.s.).

Lo que aclara la traducción de esta expresión es que se trata de una metáfora sobre las características morales de Ash’ath y su padre. En el idioma árabe, e incluso en persa, a alguien que fabrica numerosas mentiras y las atribuye a otros se le llama «tejedor». En la historia del islam, hay numerosos ejemplos de «mentiras tejidas» por Ash’ath, su padre y sus hijos en diversos eventos.

Hoy en día, en los canales satelitales y las redes sociales, se pueden encontrar personas que, mientras se proclaman musulmanes o chiíes, utilizan los recursos y el apoyo de los enemigos históricos del islam y el chiísmo para «tejer mentiras» y, con una falsa compasión hipócrita, intentan convertir esas mentiras en «creencias» para que los enemigos del islam alcancen su objetivo final: la destrucción del islam y el chiísmo.

Sin duda, para este tipo de personas en la era contemporánea, se puede aplicar la expresión del Comandante de los Creyentes (a.s.) y dirigirse a ellos diciendo: «حائِکُ بْنُ حائِکٍ! مُنافِقُ ابْنُ کافِرٍ!».

Seyyed Ali Asghar Hosseini / ABNA