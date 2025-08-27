  1. página de inicio
El Ayatolá Arafi viaja a Malasia por invitación del Primer Ministro

27 agosto 2025 - 18:51
El ayatolá Alireza Arafi, director de los seminarios de Irán, partió hacia Malasia tras la invitación oficial del Primer Ministro Anwar Ibrahim, acompañado de una delegación.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Oficina de Relaciones Públicas de los Seminarios, esta visita se realiza tras la invitación conjunta del Primer Ministro de Malasia, del Ministro de Asuntos Religiosos del país y del Secretario General de la Liga Mundial Musulmana, con el objetivo de participar en la Segunda Conferencia Internacional de Líderes Religiosos bajo el tema “El Papel de los Líderes Religiosos en la Resolución de Conflictos”.

Durante este viaje, se prevé que el ayatolá Arafi mantenga reuniones con personalidades internacionales asistentes a la conferencia, así como con líderes políticos y religiosos de Malasia. También visitará centros académicos y científicos, se reunirá con iraníes residentes en el extranjero y sostendrá encuentros con académicos de humanidades y ciencias islámicas.

