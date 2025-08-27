El Ayatolá Arafi viaja a Malasia por invitación del Primer Ministro

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Oficina de Relaciones Públicas de los Seminarios, esta visita se realiza tras la invitación conjunta del Primer Ministro de Malasia, del Ministro de Asuntos Religiosos del país y del Secretario General de la Liga Mundial Musulmana, con el objetivo de participar en la Segunda Conferencia Internacional de Líderes Religiosos bajo el tema “El Papel de los Líderes Religiosos en la Resolución de Conflictos”.

Durante este viaje, se prevé que el ayatolá Arafi mantenga reuniones con personalidades internacionales asistentes a la conferencia, así como con líderes políticos y religiosos de Malasia. También visitará centros académicos y científicos, se reunirá con iraníes residentes en el extranjero y sostendrá encuentros con académicos de humanidades y ciencias islámicas.