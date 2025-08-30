La Flotilla Global Sumud zarpará mañana desde España hacia Gaza para romper el bloqueo ilegal de Israel

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), La Flotilla Global Sumud, cuyo nombre en árabe significa “resistencia”, se perfila como la mayor misión marítima civil organizada para romper el bloqueo de Gaza. El convoy zarpará mañana desde Barcelona, mientras otra sección se unirá el 4 de septiembre desde Túnez y Sicilia.

Compuesta por decenas de pequeñas embarcaciones civiles, la flotilla transporta a miles de participantes —médicos, abogados, artistas, religiosos y marineros— con el propósito de llevar alimentos, medicinas y leche infantil a una población sometida al hambre. Los organizadores, entre ellos el Comité Internacional para Romper el Asedio de Gaza, sostienen que esta acción no es solo simbólica, sino un mensaje contundente para poner fin al bloqueo y al genocidio, recordando que guardar silencio equivale a ser cómplice.

La iniciativa sigue los pasos de misiones anteriores, como la del Mavi Marmara en 2010, atacado en aguas internacionales con un saldo de nueve turcos asesinados; o las de los barcos Madleen (con Greta Thunberg a bordo en junio) y Handala (en julio), interceptados por la marina israelí, cuyos tripulantes fueron golpeados, detenidos y deportados.

Israel justifica este cerco, vigente desde 2007 tras la llegada de Hamás al poder en Gaza, como medida para frenar el contrabando de armas. Sin embargo, los activistas lo califican de ilegal y lo consideran parte de una represión sistemática que ha dejado más de 63,000 muertos, 159,000 heridos y una hambruna fabricada, reconocida por la ONU, que acusa a Israel de saquear la ayuda.

Entre los participantes destacados figuran Greta Thunberg —ya detenida y deportada por Israel—, la diputada portuguesa Mariana Mortágua, la actriz estadounidense Susan Sarandon, el actor irlandés Liam Cunningham, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela. Los organizadores, como el palestino residente en España Saif Abukeshek, piden a los gobiernos que garanticen un paso seguro y subrayan que esta misión representa un mensaje global en defensa de los derechos humanos.

Analistas advierten que el tamaño inédito de la flotilla supone un reto logístico para la marina israelí, aunque existe el riesgo de que emplee drones para desactivar las embarcaciones, lo que podría provocar muertos y heridos, en violación de las leyes internacionales del mar y de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y hambre deliberada.

La misión cuenta con el respaldo del Convoy Sumud del Magreb, el Movimiento Global hacia Gaza, la Coalición de la Flotilla de la Libertad y la Iniciativa Sumud Nusantara, y refleja la indignación mundial por la inacción de las instituciones internacionales frente a los crímenes israelíes. Mientras gobiernos como el de Estados Unidos apoyan operaciones militares como “Carros de Gedeón 2” para la ocupación y limpieza étnica de Gaza, los activistas recalcan que el verdadero peligro no está en el mar, sino en permitir que el genocidio continúe impune.

La Flotilla Global Sumud no solo transporta ayuda vital: es también un símbolo de la resistencia internacional contra el apartheid y la represión que sufre el pueblo palestino desde hace 77 años.