Encuentro interreligioso en Uruguay centrado en el respeto a la diversidad religiosa

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el 27 de agosto tuvo lugar en la sede de Siembra en Uruguay un encuentro de diálogo interreligioso con la presencia de figuras religiosas, académicas y de la sociedad civil. El objetivo fue crear un espacio de intercambio sobre los desafíos y oportunidades de la convivencia pacífica en una sociedad multirreligiosa.

En este encuentro, diversos ponentes —entre ellos representantes cristianos, judíos, musulmanes y de religiones de raíz africana— expusieron sus puntos de vista sobre el respeto a la diversidad religiosa y la necesidad de erradicar la discriminación. La señora Heba Smith, representante de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, en su intervención señaló las dificultades que enfrentan las mujeres musulmanas para mantener el uso del velo islámico en los centros educativos, y relató la experiencia de niñas refugiadas sirias que se vieron cuestionadas por su forma de vestir. Destacó que el respeto al velo forma parte de los derechos humanos y de la libertad religiosa, y debe garantizarse en todos los ámbitos de la vida social.

Asimismo, se abordaron cuestiones relacionadas con los ritos religiosos en el momento del fallecimiento de los musulmanes, la necesidad de facilitar la oración fúnebre y los entierros islámicos, así como la importancia de incluir contenidos sobre las distintas religiones en los centros educativos.

Los demás representantes de distintas confesiones coincidieron en la necesidad de educar a las nuevas generaciones en el respeto a las creencias diversas, a fin de construir una sociedad sin discriminación y basada en la convivencia pacífica.

Al término del encuentro, los participantes instaron a las autoridades y a las organizaciones civiles a prestar mayor atención a los derechos de las minorías religiosas y a generar espacios que permitan visibilizar las diferentes creencias.