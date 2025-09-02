Venezuela frente a las amenazas de EE.UU.: Preparada para defender la independencia nacional

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes en una conferencia de prensa en Caracas que Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra con 1.200 misiles y un submarino nuclear cerca de las costas de su país. Describió esta acción como “la mayor amenaza contra el continente americano en los últimos cien años” y afirmó: “Si Venezuela fuera agredida, declararíamos a la república en estado de defensa armada y protegeríamos nuestro territorio y pueblo.”

Maduro rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre supuestos vínculos de Venezuela con el narcotráfico, calificándolas como una excusa para justificar una intervención militar. Según un informe de la ONU, señaló que solo el 5% del tráfico de cocaína pasa por Venezuela, mientras que el 87% se origina en el Pacífico colombiano. Además, acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de promover políticas belicistas que ponen en riesgo la paz en la región.

En respuesta a estas amenazas, Venezuela ha desplegado más de 25.000 efectivos militares en sus fronteras, especialmente con Colombia, y ha convocado a 4,5 millones de miembros de la Milicia Bolivariana para defender el país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declaró: “Estamos preparados y neutralizaremos cualquier amenaza contra el territorio venezolano.”

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) condenó en una reunión de emergencia la presencia militar de EE.UU. y pidió mantener la región como “zona de paz”. El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que la presencia de un submarino nuclear estadounidense viola el Tratado de Tlatelolco (1967) y exigió la retirada inmediata de las fuerzas militares de EE.UU.

Maduro destacó los avances económicos de Venezuela, mencionando el crecimiento de la producción petrolera, e invitó a las empresas europeas a invertir en el país sin depender de las sanciones estadounidenses. Subrayó: “Venezuela nunca se rendirá ante las amenazas y defenderá su independencia con el respaldo de su pueblo y sus fuerzas armadas.”

Rusia también expresó su apoyo a Venezuela, condenando las acciones militares de EE.UU. Maduro llamó a los países de la región a unirse para preservar la paz, afirmando: “Con unidad, resistiremos cualquier intervención extranjera.”