Nombramiento del Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (p) por decreto del Líder Supremo de la Revolución de Irán

9 septiembre 2025 - 13:22
Código para noticias: 1725324
El Líder de la Revolución Islámica designó al Hojjatoleslam val Moslemin Ramazani para un nuevo período como Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (p).

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (p) - ABNA -, el Líder de la Revolución Islámica nombró al Hojjatoleslam val Moslemin Ramazani para un nuevo mandato como Secretario General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (p).

El Hojjatoleslam val Moslemin Ajtarí, presidente del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (p), presentó una carta a Su Santidad el Ayatolá Jamenei con un informe sobre los resultados de la votación del Consejo Supremo respecto a los candidatos propuestos para el puesto de Secretario General. Dado el amplio apoyo obtenido por el señor Ramazani, el Líder de la Revolución lo designó como Secretario General de la Asamblea.

