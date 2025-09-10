Ataque renovado de los sionistas contra el barco de la flota «Sumud»

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), la Flota Internacional de la Resistencia (Sumud) anunció que su barco más grande fue blanco de un nuevo ataque, que se sospecha fue llevado a cabo con un dron incendiario y provocó un incendio en su cubierta.

De acuerdo con activistas pro-palestinos que se han unido a la caravana, el fuego en la cubierta de la embarcación fue controlado y la situación se encuentra estable en estos momentos.

En la madrugada del martes, la flota de la resistencia informó que el barco Al-‘Aila (La Familia) sufrió daños en su cubierta principal y en su tanque inferior como consecuencia de un ataque con dron.

Dos embarcaciones más de la flota de la resistencia se dirigen hacia Túnez y requieren de protección urgente.

Saif Abukashk, portavoz de la flota de la resistencia, aseguró que la flota continuará su marcha pese al ataque con drones.

Asimismo, las autoridades de la Flota Internacional de la Resistencia precisaron que las investigaciones sobre el incidente están en curso y que la información adicional será anunciada en cuanto esté disponible.

Añadieron que las acciones hostiles no desviarán a la flota de su misión pacífica de romper el bloqueo de Gaza y de mostrar solidaridad con el pueblo de la Franja.