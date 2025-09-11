  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Medio Oriente

Líbano

Convocatoria a una marcha en Beirut por el aniversario del crimen de la explosión de los pagers

11 septiembre 2025 - 20:22
Código para noticias: 1725700
Convocatoria a una marcha en Beirut por el aniversario del crimen de la explosión de los pagers

Con motivo del primer aniversario del crimen de la explosión de los pagers perpetrado por el enemigo sionista, periodistas independientes del Líbano hicieron un llamado a la población para participar masivamente en la marcha en Beirut.

Por Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bait (ABNA) – En el primer aniversario del crimen de la explosión de los pagers, perpetrado por el enemigo sionista contra miles de ciudadanos libaneses, un grupo de periodistas independientes del país convocó a la población a participar en una marcha en la ciudad de Beirut; una manifestación que se llevará a cabo con el objetivo de mostrar solidaridad con los heridos y rendir homenaje a la memoria y el sacrificio de las víctimas de esta explosión.

La marcha comenzará el miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 17:00 horas locales, desde la plaza Ain al-Mreisseh en Beirut y se extenderá hasta la zona de Al-Manara.

etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha