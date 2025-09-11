Convocatoria a una marcha en Beirut por el aniversario del crimen de la explosión de los pagers

Por Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bait (ABNA) – En el primer aniversario del crimen de la explosión de los pagers, perpetrado por el enemigo sionista contra miles de ciudadanos libaneses, un grupo de periodistas independientes del país convocó a la población a participar en una marcha en la ciudad de Beirut; una manifestación que se llevará a cabo con el objetivo de mostrar solidaridad con los heridos y rendir homenaje a la memoria y el sacrificio de las víctimas de esta explosión.

La marcha comenzará el miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 17:00 horas locales, desde la plaza Ain al-Mreisseh en Beirut y se extenderá hasta la zona de Al-Manara.