Quien no apoya al pueblo de Gaza, no está con Dios

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), el senador Nasser Abbas Jafri, presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán, declaró en la conferencia “Amor por el Santo Profeta (PBUH)” que toda la humanidad hoy está bajo la presión de la injusticia y la tiranía, y ha sido víctima de la cultura desnuda y opresiva de Occidente.

Agregó que Occidente ha engañado al mundo con su lema de desarrollo y progreso, pero cuando se insulta al Profeta Final, revela su rostro desnudo y repugnante de su propia cultura.

El senador Raja Abbas consideró la situación en Gaza como el ejemplo más evidente de esta sombría realidad y enfatizó que Estados Unidos e Israel no son confiables ni amigos de los musulmanes, sino sus enemigos. Su cultura está llena de humillación de la humanidad, miedo, traición y falta de respeto. Hoy, quien no está con el pueblo de Gaza, tampoco está con Dios.

El presidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán, al referirse al ataque del régimen sionista contra Qatar, agregó que Estados Unidos estuvo directamente implicado en este ataque, aunque Qatar le había dado a Trump aviones valorados en 400 millones de dólares, pero los líderes de la resistencia fueron martirizados.

Raja Nasser continuó expresando su pesar por la situación de las personas afectadas por las recientes inundaciones en Pakistán y dijo que en estas inundaciones los sueños de la gente fueron arrastrados, y los individuos vulnerables y desamparados quedaron expuestos al peligro, pero debido a la ineficiencia y mala fe del gobierno, nadie atendió su situación.