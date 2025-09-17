Exoficial de EE. UU.: Ataque a Qatar es mensaje de Israel a árabes y elogia a Irán por acuerdo con OIEA

Agencia de Noticias AhlulBayt: El brutal ataque reciente del régimen sionista contra la sede de los líderes de Hamás en Doha ha generado múltiples reacciones a nivel internacional, especialmente entre los estados árabes. Las amenazas del régimen contra Qatar —y en particular la declaración del presidente del Knéset de Israel de que el ataque enviaba un mensaje a todos los países de Oriente Medio— han sido recibidas con diversas interpretaciones.

Mientras tanto, Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica alcanzaron recientemente un acuerdo para establecer un marco de cooperación, un desarrollo bien recibido por actores regionales y globales, quienes lo describieron como un paso hacia la reducción de tensiones.

En una entrevista con la Agencia de Noticias ABNA, Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EE. UU. y experto en asuntos militares, respondió a preguntas analizando estos desarrollos y delineando las perspectivas para la próxima etapa.

**ABNA**: Considerando que Qatar es un aliado de EE. UU. y que Estados Unidos mantiene una base militar allí —lo que, en cierto modo, obliga a Washington a apoyar a Doha contra ataques extranjeros—, ¿cómo permitió EE. UU. que Israel llevara a cabo este ataque? ¿Cómo se interpreta esta autorización bajo el derecho internacional?

**Ritter**: En primer lugar, hasta donde sé, no existe un tratado formal entre Qatar y Estados Unidos. Hay un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas que define el rol de la base de Al Udeid y la coordinación entre Estados Unidos y Qatar en este y otros asuntos. Pero en cuanto a la obligación de Estados Unidos de defender a Qatar contra cualquier ataque extranjero, no creo que exista un tratado formal de este tipo.

Se puede decir que este acuerdo refleja un entendimiento de defensa mutua y disposiciones similares. Pero, en cualquier caso, Qatar es un país independiente, y Estados Unidos no tiene ni la autoridad ni la legitimidad para dar luz verde a otra parte, como Israel, para atacar a Qatar.

Por lo tanto, esta fue una decisión tomada entre Estados Unidos e Israel sin coordinación con Qatar, y constituye una violación del derecho internacional. Este ataque, en el verdadero sentido de la palabra, fue un ataque contra Qatar, una violación de la Carta de las Naciones Unidas, y bajo el derecho internacional, no hay justificación para ello.

**ABNA**: Al ignorar todas las leyes y regulaciones internacionales, Israel ha demostrado que no reconoce líneas rojas. Primero, ¿qué mensaje envió el ataque a Qatar a los estados árabes? Y segundo, ¿qué impacto tendrá en la imagen internacional de Estados Unidos?

**Ritter**: Israel tiene un historial de violar las leyes y normas internacionales. Su ataque sorpresa contra Irán fue una violación del derecho internacional. Las operaciones militares continuas de Israel contra Líbano, Siria y Yemen son todas violaciones del derecho internacional. No hay líneas rojas para Israel. Este es un patrón establecido. Por lo tanto, el mensaje enviado a través de este ataque a Qatar —y a otros países árabes— es que Israel hará lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Esto es lo que hace Israel.

De hecho, una de las razones por las que Israel sigue evitando rendir cuentas por este comportamiento es que los estados árabes han demostrado, tanto individualmente como colectivamente, ser incapaces de enfrentarse a ello.

En cuanto al impacto en la imagen internacional de Estados Unidos, este país ha demostrado una vez más que su política de seguridad nacional está completamente subordinada a Israel y sus intereses. El ataque a Qatar no es diferente de innumerables otras operaciones militares israelíes a lo largo de los años llevadas a cabo con el pleno conocimiento y apoyo de Washington.

El ataque a Qatar no es diferente de cualquier otra operación militar que Israel haya llevado a cabo a lo largo de los años con el pleno conocimiento y apoyo de Estados Unidos.

La imagen de Estados Unidos tras este ataque seguirá siendo la misma: un país que respalda ciegamente a Israel, sin importar el derecho internacional, las normas o los valores humanos básicos.

**ABNA**: Dado que los desarrollos regionales están interconectados, ¿cómo evalúa el impacto de los recientes ataques de Israel contra Doha en el aumento de las tensiones y la probabilidad de un nuevo enfrentamiento que involucre a otros países como Egipto o Turquía?

**Ritter**: El ataque a Qatar no debe verse como un incidente aislado; más bien, es parte de un patrón de comportamiento más amplio que Israel, con el respaldo de EE. UU., ha seguido durante décadas. Aunque el ataque a Qatar inflama las tensiones, la historia sugiere que no habrá un nuevo enfrentamiento con otros países como Egipto, Turquía o Irán. Ningún estado va a intervenir para defender a otro.

Tras este ataque, habrá mucha postura y retórica fuerte, pero al final no pasará nada, porque Estados Unidos apoyó este ataque. Y nada puede hacerse contra Israel a menos que Washington forme parte de ello, y en este caso, EE. UU. está completa e inequívocamente con Israel.

**ABNA**: ¿Cómo evalúa el nuevo acuerdo entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA)? ¿Podría este acuerdo evitar que se active el mecanismo de snapback y allanar el camino para que EE. UU. e Irán regresen a la mesa de negociaciones?

**Ritter**: La realidad es que Irán necesitaba llegar a un acuerdo con la IAEA. Actualmente, Irán cuenta con el apoyo de países como China, Rusia y otros, que son conscientes de los errores de la IAEA al facilitar el ataque de Israel y EE. UU. Al mismo tiempo, existe el entendimiento de que Irán debe permanecer como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Esto solo puede hacerse operativo si Irán y la IAEA mantienen una relación de trabajo con respecto a las obligaciones de salvaguardas que Irán tiene como miembro del TNP.

Entonces, este acuerdo es un paso necesario. Creo que también evita que Europa y Estados Unidos reimpongan sanciones, independientemente de si, en última instancia, facilita el regreso de Irán y EE. UU. a la mesa de negociaciones. La cuestión de si Irán y EE. UU. reanudarán las conversaciones es un asunto completamente separado. Estados Unidos actuó de mala fe y usó las negociaciones como pretexto para preparar el ataque sorpresa de Israel contra Irán.

Otro punto es: ¿sobre qué negociarían siquiera? La posición de Irán, basada en el derecho internacional y su estatus como miembro del TNP, está en conflicto con las opiniones de Israel y Estados Unidos. Por esta razón, no soy optimista sobre ninguna negociación significativa. Sin embargo, es esencial que Irán restablezca sus relaciones con la IAEA, porque a través de este canal puede evitar ser rodeado, no solo por sus adversarios, sino incluso por sus aliados.