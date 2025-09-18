Partidarios de Israel: detengan la complicidad en el genocidio de los palestinos

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Ismail Baqaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, publicó un mensaje en una de las redes sociales en el que, refiriéndose al reciente informe de la “Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU” sobre los crímenes del régimen sionista en Gaza calificados como “genocidio”, escribió: el 1 de septiembre de este año, David Lammy, entonces Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en una carta al presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento británico, insistió en que Israel no había cometido genocidio.

La carta afirmaba: “De acuerdo con la Convención sobre el Genocidio, el delito de genocidio solo se consuma cuando existe la ‘intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso’, y el gobierno no ha concluido que Israel actúe con tal intención”.

Baqaei señaló que ahora la Comisión Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los crímenes cometidos en la Palestina ocupada, presidida por la reconocida jurista Navi Pillay, no deja ninguna duda sobre la naturaleza de los crímenes y la crueldad que se están cometiendo en Gaza; esta comisión, en un análisis jurídico de 72 páginas basado en hechos y estadísticas, ha determinado que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

El informe indica que “la Comisión concluye que las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han tenido y continúan teniendo la intención de genocidio con el objetivo de destruir total o parcialmente a los palestinos en la Franja de Gaza”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán concluyó escribiendo: “Los partidarios y justificadores del régimen genocida deben asumir sus responsabilidades legales y éticas y detener su participación y complicidad en el genocidio de los palestinos”.

