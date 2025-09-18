Japón condena la ofensiva terrestre de Israel en Gaza; la Unión Europea enfrenta desacuerdos sobre sanciones

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), Japón condenó enérgicamente el miércoles 18 de septiembre de 2025 la ofensiva terrestre del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Takeshi Iwaya, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, calificó la agresión militar como "totalmente inaceptable" en un comunicado oficial y afirmó que estas operaciones agravarán aún más la crisis humanitaria existente en Gaza, incluida la hambruna. También advirtió que estas acciones podrían poner en peligro los fundamentos de la solución de dos estados. Japón instó a Israel a detener de inmediato todas las acciones unilaterales que contradigan esta solución y a regresar a las negociaciones para lograr un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Sin embargo, Tokio no ha tomado hasta ahora ninguna medida práctica, como imponer sanciones contra Israel, limitándose a una condena verbal.

Según Arab News, Japón expresó en su comunicado, con un tono inusual, su profunda preocupación por las continuas operaciones militares de Israel y exigió que este país cumpla con las leyes internacionales, incluidas las humanitarias. Yoshimasa Hayashi, portavoz principal del gobierno japonés, también habló en una conferencia de prensa sobre un "profundo sentido de crisis" respecto a la ofensiva terrestre de Israel en Gaza, declarando que estas acciones podrían hacer colapsar los cimientos de la solución de dos estados.

En otra noticia, según Reuters, Japón ha anunciado que por ahora no tiene intención de reconocer el Estado de Palestina. Según el periódico Asahi, esta decisión probablemente se tomó para preservar las relaciones con Estados Unidos y evitar un endurecimiento de la postura de Israel. Mientras que países como Reino Unido, Francia, Canadá y Australia han declarado que reconocerán el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, Japón aún está evaluando el momento y la forma de este reconocimiento. Estados Unidos ha instado a Japón a través de canales diplomáticos a no reconocer a Palestina, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores francés ha pedido a su homólogo japonés que lo haga.

Por otro lado, según Al Jazeera, la Unión Europea ha presentado una propuesta para suspender ciertas disposiciones del acuerdo comercial con Israel y sancionar a los ministros extremistas del gabinete de Netanyahu y a los colonos violentos. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, ha solicitado un aumento de los aranceles sobre algunos productos israelíes y sanciones contra 10 líderes de Hamás, colonos israelíes y dos ministros del gabinete de Israel, incluidos Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas. Sin embargo, estas propuestas aún no han sido aprobadas debido a la oposición de algunos países miembros como Alemania y Hungría. La Comisión Europea señaló que las acciones de Israel en Gaza, incluido el bloqueo de la ayuda humanitaria y la expansión de los asentamientos en el área E1 de Cisjordania, constituyen una violación de los principios de derechos humanos y democráticos establecidos en el acuerdo de cooperación con la Unión.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también pidió un alto al fuego inmediato, acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Subrayó que la Unión Europea suspenderá el apoyo bilateral a Israel, excepto la colaboración con la sociedad civil y el Memorial del Holocausto (Yad Vashem). Sin embargo, las divisiones internas entre los países miembros de la Unión Europea, con el apoyo de España e Irlanda a las sanciones y la oposición de Alemania y Hungría, han impedido adoptar una postura unificada frente a las acciones de Israel.