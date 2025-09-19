La respuesta de Kabul a Trump: la presencia de Estados Unidos en Afganistán es imposible

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Zaker Jalali, asesor del Ministro de Relaciones Exteriores y portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno talibán, declaró que la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán se ha vuelto completamente imposible.

Esta postura surge en reacción a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la necesidad de recuperar la base aérea de Bagram.

En una entrevista con la agencia Sputnik, Jalali señaló que el pueblo afgano nunca ha aceptado la presencia militar extranjera, un principio que también fue subrayado en el Acuerdo de Doha.

Asimismo, afirmó que Afganistán y Estados Unidos pueden mantener relaciones políticas y económicas basadas en el respeto mutuo y en intereses compartidos, sin que exista la necesidad de una base militar estadounidense en el territorio afgano.

El jueves, Trump había declarado que Washington busca recuperar la base de Bagram, destacando su posición estratégica cerca de China.

Previamente, Fasihuddin Fetrat, jefe del Estado Mayor del ejército del gobierno talibán, había insistido en que el gobierno no negociará con ningún país —incluido Estados Unidos— sobre la base de Bagram.

Fetrat subrayó que incluso la presencia de un solo soldado extranjero en Afganistán es inaceptable para el Emirato Islámico, y que Kabul no firmará ningún acuerdo con Estados Unidos ni con otros países respecto a la base de Bagram.