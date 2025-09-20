Sheikh Naim Qassem: El arma de la resistencia es solo contra Israel / El camino del diálogo con Arabia Saudita sigue abierto

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el Sheikh Naim Qassem, secretario general de Hezbolá en Líbano, afirmó hoy que el arma de la resistencia se dirige exclusivamente contra el enemigo israelí y pidió a Arabia Saudita abrir una nueva página de diálogo con la resistencia.

En un discurso con motivo del aniversario del martirio del gran comandante yihadista Ibrahim Aqil y sus compañeros, comandantes de la Brigada Ridwan y varios civiles, el secretario general de Hezbolá invitó a Arabia Saudita a iniciar un nuevo capítulo de diálogo con la resistencia, destinado a resolver problemas, atender preocupaciones y fundamentarse en el principio de que el verdadero enemigo es Israel y no la resistencia, evitando así, al menos en esta etapa excepcional, repetir conflictos del pasado.

Sheikh Naim Qassem subrayó: «El arma de la resistencia es solo contra el enemigo israelí, y no contra Líbano, ni Arabia Saudita, ni ningún otro país o actor en el mundo. La presión sobre la resistencia beneficia únicamente a Israel».

También destacó que la resistencia en Palestina forma parte de este mismo eje y constituye un firme baluarte contra el expansionismo israelí.

No sirvan a Israel

Sheikh Naim Qassem instó a todos los grupos políticos en Líbano a no servir a Israel, incluso si su hostilidad hacia Hezbolá se acerca a la enemistad.

Afirmó: «Estamos juntos en el gobierno y en el Parlamento. Que este camino esté acompañado de entendimientos que nos ayuden a superar esta etapa sin beneficiar a Israel».

Al plantear la pregunta de cómo se puede confiar en cualquier propuesta estadounidense o no estadounidense cuando Estados Unidos declara abiertamente que actúa en interés de Israel, destacó: «La resistencia continuará a pesar de los deseos de Israel y Estados Unidos. Esta resistencia siempre se mantendrá erguida, y si Israel intenta eliminarla, debe saber que al final será derrotado».

El secretario general de Hezbolá agregó que Estados Unidos proporciona al ejército libanés únicamente armas que le permitan gestionar la situación interna; cualquier armamento que pueda afectar a Israel, su fuerza aérea o su ejército no se entrega al ejército libanés.

Asimismo, instó al gobierno libanés a priorizar la reconstrucción, acelerar las reformas financieras y económicas, combatir la corrupción y participar en un diálogo positivo para elaborar una estrategia de seguridad nacional, actuando desde una posición de poder y autoridad.

Finalmente, Sheikh Naim Qassem reafirmó la disposición de la resistencia a colaborar junto al ejército libanés y señaló que las posturas de Joseph Aoun, presidente, Nabih Berri, presidente del Parlamento, y Najib Mikati, primer ministro, frente a la reciente agresión al sur son correctas, aunque requieren seguimiento y persistencia diaria.