Residentes de Kioto protestan contra soldados estadounidenses armados fuera de la base

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el 20 de septiembre de 2025, aproximadamente 40 residentes de Kyotango y miembros de los grupos locales “Preocupados por la construcción de bases estadounidenses” y “Alianza contra la base de Kioto” se concentraron frente a la base del radar X-band. Protestaron contra la presencia de soldados estadounidenses y los ejercicios conjuntos entre Japón, EE. UU. y Australia (ejercicio operativo “Orient Shield 25”, del 16 al 24 de septiembre).

Los manifestantes también criticaron el ruido constante de los generadores de la base, que han estado funcionando día y noche desde el 30 de agosto, perturbando el sueño de los vecinos. Mitsuo Masuda, representante del grupo local, señaló que estas acciones buscan llamar la atención del alcalde y exigir reuniones oficiales, y que la distribución mensual de folletos sigue siendo una herramienta clave para presionar a las autoridades.

Guiados por Tomoaki Nagai, residente local, los participantes visitaron el edificio del radar X-band y los generadores, mostrando alarma por el nivel de ruido. El ejército estadounidense había prometido desde 2018 limitar el funcionamiento de los generadores al día y solo en casos de emergencia, pero el ruido continuó.

Durante los ejercicios, se observó a soldados estadounidenses con uniformes de combate y armas cortas dentro de la base, aunque no se revelaron detalles de los entrenamientos.

Muchos residentes locales comentan que la presencia prolongada y el ruido constante han generado un cansancio generalizado, y sienten que su vida diaria está bajo presión. Algunos han expresado en redes sociales que ya no toleran ver soldados armados cerca de sus hogares y exigen una revisión de las políticas militares estadounidenses en Japón.