Irak respalda la decisión de varios países de reconocer al Estado palestino

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, mediante un comunicado oficial, expresó su “profunda gratitud por esta postura responsable y valiente” y subrayó que el reconocimiento de Palestina constituye “un paso esencial hacia la consecución de la justicia internacional”.

La Cancillería reafirmó la posición firme de Irak en apoyo a la causa palestina e instó a todos los países del mundo a seguir el ejemplo de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, reconociendo al Estado palestino y allanando así el camino para el pleno ejercicio de sus derechos legítimos, conforme a las resoluciones internacionales.

El anuncio del reconocimiento se produjo el domingo 21 de septiembre de 2025, en una decisión histórica que refleja la creciente fractura entre Occidente e Israel. El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que Londres busca “reavivar la esperanza de paz” con este paso.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, recordó el compromiso histórico de Ottawa con la creación de un Estado palestino desde 1947 y anunció que Canadá reconoce formalmente a Palestina. En la misma línea, el jefe de Gobierno australiano, Anthony Albanese, afirmó que su país reconoce al “Estado independiente y soberano de Palestina”.

Este giro diplomático se produce en la antesala de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde mañana, lunes 22 de septiembre, se celebrará en Nueva York una conferencia sobre la “solución de dos Estados” y la consolidación del Estado palestino.

La iniciativa está copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. La primera conferencia, celebrada en agosto en la misma ciudad, acordó emprender acciones colectivas para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza y reiteró el respaldo al establecimiento de un Estado palestino.

La llamada Declaración de Nueva York, aprobada el 11 de septiembre de 2025 en la Asamblea General de la ONU con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones, contó con el impulso conjunto de Francia y Arabia Saudí y reafirmó la necesidad de reconocer al Estado independiente de Palestina.