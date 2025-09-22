El ayatolá Isa Qassim condena la complicidad árabe en la crisis de Gaza

Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), el ayatolá Isa Qassim declaró el sábado a través de X que Gaza enfrenta una situación asfixiante y extrema, mientras que el mundo árabe y musulmán sufre un ataque brutal de extremistas sionistas y estadounidenses.

Criticó la actuación de algunos gobiernos regionales, acusándolos de apoyar a Israel con vastos recursos, de reprimir movimientos de resistencia en sus propios países y de llevar a cabo una campaña dura contra el Islam.

El ayatolá Qassim advirtió que el silencio y la complicidad de estos gobiernos solo agravarán el sufrimiento del pueblo palestino e intensificarán el desastre humanitario en Gaza.

Según informes, al menos 65.208 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— han sido asesinados y 166.271 resultaron heridos durante los ataques israelíes en Gaza.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a su campaña militar en Gaza.