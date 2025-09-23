Claudia Sheinbaum condena el genocidio en Gaza y refuerza el reconocimiento oficial a Palestina

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció públicamente el genocidio que padece la población de Gaza y destacó el reconocimiento oficial de la embajadora palestina en México, Nadya Rasheed, con plenos derechos diplomáticos.

“Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había embajadores. La primera vez que una embajadora palestina es reconocida como tal es con nuestro gobierno”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

La mandataria reiteró que México mantiene su postura histórica a favor del reconocimiento de los dos Estados —Israel y Palestina— y defendió la protección de la población civil frente a la escalada de violencia en la Franja de Gaza. Subrayó que estas decisiones se enmarcan en los principios de la política exterior mexicana: paz, no intervención y autodeterminación de los pueblos.

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, llevará este mensaje a la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, instando a la comunidad internacional a detener la violencia y garantizar un futuro seguro y próspero en la región.

Sheinbaum también anunció que México mantiene conversaciones con la embajadora palestina para la posible recepción de niños huérfanos o afectados por el conflicto, en coordinación con la ONU, reforzando el compromiso humanitario del país ante la crisis en Gaza.