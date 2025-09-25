Un terremoto de 6,3 grados sacude Venezuela

Según los organismos sismológicos, el epicentro se registró cerca de la localidad petrolera de Mene Grande, en el estado Zulia, a unos 16 kilómetros de profundidad. Previamente, un temblor de 5,4 ya había afectado la misma zona, aumentando la preocupación de los habitantes.

Las autoridades regionales informaron de daños materiales en infraestructuras clave. El gobernador del Zulia, Luis Caldera, confirmó afectaciones en el Hospital Luis Razetti de Pueblo Nuevo, el puente de San Pedro en el municipio Baralt y la histórica iglesia Santa Bárbara en Maracaibo. También se reportaron cortes eléctricos y fallas en semáforos en varios sectores.

Aunque no se registraron víctimas, el sismo generó pánico en ciudades como Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, donde numerosos ciudadanos salieron a las calles. Expertos recordaron que alrededor del 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica.