Qalibaf elogia a Pezeshkian por su postura prudente y firme en la Asamblea General de la ONU

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Baqer Qalibaf, elogió al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, por su enérgico discurso dirigido a los líderes mundiales en la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El honorable presidente Pezeshkian, con sus posiciones firmes y claras, transmitió al mundo la voz de la dignidad y la fuerza de la nación iraní en la Asamblea General de la ONU. Al mostrar imágenes de mártires iraníes inocentes, expuso una vez más a sus asesinos, los agresores sionistas que matan niños. Elogiamos esta prudencia e iniciativa oportuna”, declaró Qalibaf el miércoles.

Qalibaf realizó estas declaraciones a través de una publicación en X, acompañada de fotografías del presidente Pezeshkian mostrando imágenes de más de una docena de personas, quienes estaban entre más de mil muertos en la guerra de agresión de Israel contra Irán en junio.

La publicación de Qalibaf se produjo pocas horas después de que Pezeshkian pronunciara su discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde detalló las políticas regionales e internacionales de Irán y condenó el brutal ataque de Israel contra Irán.