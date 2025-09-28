Manifestación en Naha, Okinawa, en apoyo a Palestina: protesta contra los bombardeos en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el evento se celebró en la Plaza de los Ciudadanos de la prefectura de Naha y fue organizado por la “Asociación por la Paz entre Ryukyu y Palestina” junto con el “Tour de Protesta LandBack Okinawa 2025”. Su objetivo principal fue denunciar la ofensiva de Israel en Gaza y manifestar apoyo a la población palestina.

Durante el mercado benéfico, los participantes ofrecieron productos como el pañuelo tradicional palestino (kufiya) y diversos accesorios, y los ingresos obtenidos fueron destinados al pueblo palestino.

Posteriormente, alrededor de 80 manifestantes recorrieron el trayecto desde la Plaza de los Ciudadanos hasta el Parque Makishi, portando pancartas con mensajes como “Detengan los bombardeos en Gaza” y “Libertad para Palestina”.

Shianaka Ishino, uno de los organizadores, subrayó en su intervención que la solidaridad con Palestina no debe limitarse a ayudar a un “otro necesitado”, sino que debe ser entendida como una alianza y lucha conjunta contra las estructuras de violencia.

Uno de los participantes, descendiente de abuelos palestinos, afirmó: “La paz solo se logrará poniendo fin al genocidio y a la violencia”.

La marcha contó con la participación de simpatizantes de Tokio y otras ciudades japonesas, mostrando la amplitud de la solidaridad popular hacia Palestina y el rechazo generalizado a la violencia y los bombardeos en Gaza.