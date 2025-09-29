Expertos en una entrevista con ABNA: El mártir Seyyed Hassan Nasrallah, paradigma de la ética, asceta revolucionario y héroe que trasciende el tiempo

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt – ABNA – el 27 de septiembre de 2024, el mundo fue testigo de la pérdida de uno de los líderes más destacados de la resistencia, Seyyed Hassan Nasrallah, el fallecido Secretario General de Hezbolá del Líbano. Un año después de su martirio en un cobarde ataque del régimen sionista, la memoria de este carismático líder sigue viva en los corazones de millones en Líbano y en todo el mundo. Nasrallah no fue sólo un símbolo de lucha contra la opresión y la ocupación, sino que, mediante su sabia dirección, cambió las ecuaciones regionales a favor de la justicia y la dignidad humana.

Con motivo del primer aniversario del martirio de este icono de la resistencia, expertos regionales del Líbano, Bahréin y Yemen, en una entrevista con la agencia de noticias ABNA, hablaron sobre el papel incomparable de Seyyed Hassan Nasrallah en el crecimiento y las victorias históricas de Hezbolá, así como su impacto eterno en el futuro de la resistencia:

Un líder excepcional en la historia de la resistencia

El Dr. Faisal Abdul Sater, escritor libanés, analista político y experto para cadenas televisivas regionales, honrando el primer aniversario del martirio del fallecido Secretario General de Hezbolá, declaró:

"Son momentos en los que el dolor y el orgullo se entrelazan. Expresamos nuestro amor y aprecio por una personalidad excepcional, no sólo en Líbano sino en toda la región. Seyyed Hassan Nasrallah, el noble mártir, fue asesinado el 27 de septiembre de 2024, con 84 kilogramos de explosivos lanzados por aviones de guerra sionistas, y pasó de este mundo terrenal a la estación de los justos, los mártires, los veraces y los profetas."

"Fue un líder único, sin igual en la historia contemporánea, y permanecerá en nuestra conciencia como un modelo eterno. Honrarlo no es santificar a una persona, sino otorgarle el crédito justo que merece por su papel incomparable en la resistencia."

Guiando a la Resistencia hacia Victorias Históricas

Faisal Abdul Sater, recordando pasajes de la bendita vida del Sayyid de la Resistencia, añadió: Seyyed Hassan Nasrallah asumió el liderazgo de este movimiento en 1992, tras el asesinato de su maestro, Seyyed Abbas Musawi, entonces Secretario General de Hezbolá. Él, que había estado activo en la senda de la resistencia desde 1982, guió a Hezbolá y al pueblo libanés hacia brillantes victorias contra el enemigo sionista. En los años 1996 y 2000, conocido como el año de la liberación, Nasrallah, como la figura más prominente del mundo árabe, liberó el Líbano de la ocupación del régimen sionista.

En la guerra de 33 días de 2006, con su liderazgo sabio e incomparable, derrotó al régimen sionista, a sus apoyos occidentales y a algunos países árabes. Según el reconocimiento de los propios sionistas, Hezbolá resultó victorioso en esa batalla. Estas victorias, junto con el apoyo de Hezbolá al pueblo palestino en Gaza desde el 28 de octubre de 2023, despertaron el odio y el rencor del régimen sionista, lo que finalmente condujo al asesinato de Nasrallah el 27 de septiembre de 2024.

El Legado Eterno e Inspirador de un Mártir

Este analista libanés describió la ausencia de este valiente líder de la resistencia como dolorosa hoy en día y dijo:

"Con orgullo y honor decimos que Seyyed Hassan Nasrallah no partió de este mundo sino recibiendo la preciosa medalla del martirio. Fue digno de esta elevada estación, y su memoria nos inspirará y guiará por siempre. El partido que ha formado a tales líderes, indudablemente vencerá al criminal régimen sionista y a sus partidarios, incluyendo a Estados Unidos. Esta es nuestra fe y certeza, por la cual luchamos. La bandera de la verdad, defensa de los oprimidos, Palestina, la dignidad y nuestras tierras, a través de los esfuerzos de Nasrallah y sus compañeros, permanece izada. Felicitaciones a todos los que recorren este camino y responden al llamado de la verdad y el martirio. Seyyed Hassan Nasrallah será nuestro maestro, inspiración y líder hasta el Día del Juicio."

Visión Monoteísta y Liderazgo Inspirador

Sheikh Abdullah Al-Saleh, diputado de la Sociedad de Acción Islámica en Bahréin, otro experto en esta sesión virtual, describiendo el carácter de Seyyed Hassan Nasrallah, dijo:

"Hablar sobre este noble mártir es un discurso profundo e inspirador que refleja su visión monoteísta; una visión que, más allá de afiliaciones estrechas, se dirigía hacia el horizonte de la Ummah Islámica y de toda la humanidad. Celebrar a Nasrallah no es celebrar a un individuo, sino recordar los elevados valores de la humanidad y el proyecto de resistencia que nunca conoce la derrota.

Fue un gran activo intelectual, político y espiritual para la Ummah, y aunque su pérdida es dolorosa, su presencia espiritual en la sociedad permanecerá eterna, encendiendo la conciencia del pueblo de la resistencia. El Sayyid de la Resistencia enseñó a sus partidarios que el camino hacia la libertad sólo se traza mediante grandes sacrificios."

Papel Gerencial y Político en la Elevación de la Resistencia

Esta figura bahreiní añadió: Seyyed Hassan Nasrallah, con su personalidad carismática, fue una combinación del respeto de un erudito religioso y la experiencia de un líder político. Hablaba en un lenguaje sencillo e íntimo, comprensible tanto para el campesino como para el educado. Su sinceridad y firmeza en sus posiciones le ganaron de manera extraordinaria la confianza pública.

En la gestión del frente de la resistencia, transformó a Hezbolá de una organización de resistencia a una institución integrada con brazos militares, sociales, políticos y mediáticos. Nasrallah actuó con experiencia ante crisis, guerras, asesinatos y asedios, sin perder su dirección. Construyó la estructura interna de Hezbolá basada en el mérito y brindó oportunidades a eruditos, jóvenes y muyahidines para convertir la resistencia en un proyecto integral más allá de las armas. Su papel político al transformar la resistencia en una ecuación regional fue un logro sin igual que expuso a los regímenes títeres y las tramas de normalización contra la causa de Palestina. Sus palabras fueron unificadoras, dirigidas a todos los segmentos, desde chiíes y suníes hasta cristianos y pueblos libres del mundo.

Modelo Ético y Ascetismo Revolucionario

Sheikh Abdullah Al-Saleh, afirmando que “el carácter ético de Seyyed Hassan Nasrallah lo convirtió en un modelo único”, añadió:

"Siempre recordó a los mártires y valoró la cultura del sacrificio y la lealtad. Su vida sencilla, desprovista de los adornos del poder, junto con la humildad y la misericordia combinadas con firmeza, lo hicieron un símbolo del ascetismo revolucionario. Sus palabras estaban llenas de bondad, súplicas y preocupación por los asuntos de la Ummah Islámica. Nasrallah no fue únicamente un líder político o militar, sino el arquitecto del camino de la resistencia, fusionando fe, gestión, ética y política. Creó un frente consciente y resistente frente a la arrogancia global, que priorizó la dignidad y la libertad. El mártir Seyyed Hassan Nasrallah, este noble y gran mártir, inspirará para siempre el camino de la resistencia."

Símbolo de la Resistencia Contra la Arrogancia Global

El General de Brigada Hamid Abdul Qadir Antar, asesor del Primer Ministro de Yemen, escritor y analista político, también describió el carácter del mártir Secretario General de Hezbolá como distinguido, diciendo:

"En el aniversario del martirio de Seyyed Hassan Nasrallah, nieto del Mensajero de Dios (PBUH), desde el civilizado e histórico Yemen, enviamos un mensaje lleno de simpatía y orgullo a Hezbolá y a todos los países del Eje de la Resistencia. Este mensaje se hace con ocasión del martirio de este noble y sagrado mártir, quien se convirtió en un símbolo de confrontación y de firmeza frente a la arrogancia global en el mundo islámico y árabe."

Seyyed Hassan Nasrallah tuvo un carácter excepcional y distinguido, dedicando su vida al servicio de la resistencia y a la causa central de Palestina, alcanzando finalmente el martirio en el camino hacia Jerusalén. Fue un refugio firme frente a los países arrogantes y sacrificó toda su vida en ese camino.

Condolencias al Eje de la Resistencia y Renovación del Pacto

"En esta gran ocasión, expresamos nuestras condolencias a la estimada familia del mártir Seyyed Hassan Nasrallah, a Hezbolá y a todos los países que apoyan la resistencia. Sus numerosas y valiosas posiciones en el servicio de la causa de Palestina y el apoyo a Yemen son tan inmensas que no pueden enumerarse todas en este espacio. Con el martirio de este gran líder, Hezbolá y el Eje de la Resistencia han perdido una personalidad clave y única cuyo papel nadie podrá desempeñar con igual grandeza. Sin embargo, su memoria y camino permanecerán eternos en nuestros corazones, alentándonos a continuar la senda de la resistencia y la defensa de los altos ideales islámicos."

El Dr. Rashid Al-Rashed, investigador y activista político de Bahréin, fue otro experto en esta sesión virtual, quien inició sus palabras recitando el versículo 23 de la Sura Al-Ahzab:

"Among the believers are men who have been true to their covenant with Allah. Of them, some have fulfilled their vows, and some are still waiting, but they have never changed in the least."

"En el primer aniversario del martirio del noble mártir, Seyyed Hassan Nasrallah (que Dios tenga misericordia de él), recordamos a una personalidad que no sólo fue para la resistencia de Líbano sino para toda la humanidad, un símbolo de honor, dignidad y estima."

Un Mito Más Allá del Tiempo y del Lugar

Añadió: "En esta gran ocasión, hablar sobre las dimensiones de la personalidad de Seyyed Hassan Nasrallah no es hablar de un individuo, sino relatar un gran honor para la humanidad. El mundo perdió no sólo a un noble combatiente, sino a un hombre mítico que, en una era de rendición y humillación, fue el epítome de la dignidad y el honor. No pertenecía sólo a la resistencia de Líbano, a los chiíes o al mundo islámico, sino a toda la humanidad que se mantiene firme contra la derrota y la degradación. Seyyed Hassan Nasrallah, con su voluntad, fe y visión, mostró que es posible enfrentar a las fuerzas más poderosas, arrogantes y dominantes del mundo, y probó que la cultura de la victoria, la dignidad y la verdadera libertad puede obrar milagros."

Legado de Victoria y Resistencia

El mayor logro de este noble mártir fue la institucionalización de una cultura de dignidad y honor. En un mundo donde 57 países árabes e islámicos, con decenas de millones de soldados, carecen del valor para confrontar al enemigo, él, con fe en Dios y aferrado a la cuerda divina, demostró que la Ummah, con confianza en sí misma y voluntad, puede desafiar a los tiranos. Seyyed Hassan Nasrallah, con su coraje incomparable, rompió la lógica de los dominadores que quieren subyugar a los pueblos y probó que la victoria es posible.

Continuación del Camino de Dignidad y Honor

Aunque la pérdida de este gran mártir es dolorosa, dejó una escuela eterna; una escuela con miles de líderes y cuadros que luchan por recuperar los derechos usurpados de la Ummah y defender su dignidad. Llorarlo no es sólo expresar condolencias, sino renovar el pacto de continuar su camino. El gran desafío que él planteó a la humanidad continuará con la cultura de victoria y dignidad que legó. Este camino es la vía de la defensa de la tierra, la patria y la dignidad humana, que permanecerá firme para siempre.

