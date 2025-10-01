Un juez de EE UU declara inconstitucional la represión de estudiantes extranjeros propalestinos bajo el gobierno de Trump

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un juez federal de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Donald Trump actuó de manera ilegal al prohibir las protestas propalestinas en universidades y ordenar el arresto y la deportación de estudiantes extranjeros. El fallo, emitido en Boston por el juez William Young, califica estas acciones como una “represión escandalosa y una supresión inconstitucional de la libertad de expresión”.

El juez señaló directamente a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por haber abusado de sus funciones con el objetivo de intimidar a la comunidad universitaria internacional. Entre los casos mencionados figuran el de Mahmoud Khalil, exestudiante de la Universidad de Columbia y residente legal en EE UU, y el de Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, quienes fueron arrestados en marzo por agentes de inmigración y permanecieron meses detenidos antes de recuperar la libertad.

Young subrayó que la Primera Enmienda protege por igual a ciudadanos y a extranjeros, y desestimó la interpretación restrictiva defendida por la administración Trump. Durante el proceso judicial, altos funcionarios admitieron que se recurrió a listas elaboradas por organizaciones proisraelíes para identificar a los estudiantes que serían objeto de represión.

“El objetivo era claro: sofocar las protestas universitarias propalestinas e infundir miedo entre quienes alzaban la voz contra los crímenes en Gaza”, afirmó el juez en su sentencia. Además, expresó preocupación por los intentos de Trump de recortar fondos federales y retirar acreditaciones a universidades que aceptaran estudiantes extranjeros.