Activistas pro-Palestina en EE.UU. bajo vigilancia masiva y riesgo de deportación

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Amandla Thomas-Johnson y Momodou Taal, estudiantes de doctorado en la Universidad de Cornell, enfrentaron una ola de acciones represivas después de participar en manifestaciones pro-Palestina. Ambos denunciaron que, mediante citaciones administrativas emitidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), los datos personales de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales fueron entregados a las autoridades por empresas como Google y Meta sin previo aviso.

Thomas-Johnson relató en un artículo personal que su breve participación en una protesta en el campus universitario derivó en una prohibición de ingreso a las instalaciones de Cornell y, finalmente, en su salida del país. Explicó que el temor a ser detenido lo llevó primero a Canadá y luego a Suiza. Dos semanas después de dejar EE.UU., la Universidad de Cornell y Google simultáneamente revocaron su estatus legal como estudiante y entregaron su información personal al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

Por su parte, Momodou Taal presentó una demanda contra la administración Trump para impedir su deportación, pero tras ser suspendido y citado por ICE, se vio forzado a abandonar EE.UU. Ambos activistas sostienen que las acciones del gobierno estadounidense constituyen una violación flagrante de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, y consideran su caso como un ejemplo de represión contra activistas políticos y migrantes no ciudadanos.

Amnistía Internacional, en un informe, señaló que el gobierno de EE.UU. utiliza tecnologías de vigilancia avanzada, como el software Babel X y ImmigrationOS, para monitorear las protestas políticas y utilizar información personal de los activistas en su persecución. La organización advirtió sobre los riesgos del uso indebido de estas tecnologías y las violaciones a los derechos humanos que conllevan.

Activistas y expertos en derechos humanos consideran que estas acciones constituyen un ejemplo de la expansión de la “represión digital” y una violación a las libertades civiles en EE.UU., advirtiendo que este tipo de medidas podría extenderse aún más en el futuro.