“Venezuela quiere paz, no guerra”: así transcurrió la marcha por la vida y la soberanía en Caracas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Caracas, lunes 6 de octubre de 2025

Desde tempranas horas del lunes, venezolanos se concentraron en el Gran Muro de Petare para participar en una movilización urgente en defensa de la vida, la paz y la soberanía nacional.

La marcha recorrió las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, como expresión colectiva frente a las recientes denuncias sobre acciones hostiles contra Venezuela. Con pancartas, consignas y banderas, los participantes exigieron el cese de las amenazas externas y reafirmaron el carácter soberano e independiente del pueblo venezolano.

El lema que unificó la jornada fue claro y contundente: “Venezuela quiere paz, no guerra”. No se trató de una consigna vacía, sino de una afirmación ética y estratégica frente a los intentos de desestabilización. “La vida no se negocia” y “La soberanía no se entrega” fueron otras frases que resonaron con fuerza entre los presentes.

Diversos movimientos sociales, organizaciones comunitarias, frentes populares y sectores institucionales se sumaron a esta acción, que transcurrió con firmeza ética y espíritu plural. Cada cuerpo presente representó a miles que no pudieron estar, y cada consigna pronunciada fue una forma de resistencia.

La movilización fue profundamente significativa. Desde Caracas, la voz del pueblo exigiendo respeto, justicia y autodeterminación.