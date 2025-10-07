Venezuela en sesión permanente ante amenazas al derecho internacional

El presidente de la República anunció que el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado se encuentra en sesión permanente para hacer frente a las crecientes amenazas que violan el derecho internacional, las cuales han provocado un amplio rechazo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la comunidad internacional. En este contexto, se enfatizó que no se permitirá que la paz de Venezuela y el Caribe sea amenazada.

Entre los puntos clave abordados, se advirtió que una agresión contra Venezuela podría desencadenar una guerra catastrófica con graves consecuencias para América Latina y el Caribe. Asimismo, se destacó que los poderes públicos, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad de la nación.

El mensaje resaltó el "impresionante fervor patriótico" que moviliza a la sociedad venezolana, evidenciando su capacidad de respuesta ante cualquier desafío. Además, se anunció la promulgación de un primer decreto que asegura el respaldo de las fuerzas del Estado a cada ciudadano para enfrentar amenazas y agresiones externas, en defensa de la soberanía de Venezuela y del Caribe.

Se instó a los poderes públicos a activarse y demostrar su compromiso en este momento histórico, descrito como "único" para la nación. También se subrayó la importancia de estar preparados jurídicamente para responder ante cualquier escenario, con la certeza de que Venezuela saldrá adelante.

Con un tono de determinación, el presidente afirmó que, con la fe en Cristo y el respaldo del pueblo, el país libra una lucha contra "la mentira, la amenaza y la inmoralidad", posicionándose, en sus palabras, como "el camino, la verdad y la vida" frente a las adversidades.