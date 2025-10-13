HAMAS: Presos palestinos liberados sufrieron “peores formas de tortura”

Los prisioneros palestinos liberados “han revelado las peores formas de tortura psicológica y física a las que fueron sometidos durante dos años completos (…) una escena que representa las formas más crueles de sadismo y fascismo en la era moderna”, ha afirmado el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en un comunicado publicado este lunes.

Durante una entrevista con el corresponsal del canal catarí Al Jazeera, uno de los prisioneros palestinos liberados ha calificado las cárceles del régimen de Israel como “prisiones de injusticia” debido a las constantes torturas a los prisioneros, y ha señalado que la mayoría de ellos son sometidos a torturas más de una vez al día.

Asimismo, ha aseverado que los soldados israelíes les disparaban con balas recubiertas de caucho, lo que le provocó “heridas profundas en la zona íntima y en la espalda”.

Tras manifestar que muchos detenidos sufrían descargas eléctricas, ha afirmado que las fuerzas israelíes los “detuvieron en un matadero”.

Tras ser liberado en el Hospital Nasser de Jan Yunis, sita en sur de Gaza, ha destacado que los palestinos de Gaza permanecen “valientes y firmes”. “Hemos sacrificado mucho, pero nuestros sacrificios son pequeños comparados con los de otros”, ha agregado.

El palestino liberado ha agradecido “a Dios, al pueblo palestino y a los combatientes de la Resistencia en Gaza” por lograr su liberación.