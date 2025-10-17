Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El movimiento de resistencia islámica palestina «Hamás» con motivo del primer aniversario del martirio de «Yahia Sinwar» ex presidente de la oficina política de Hamás y comandante de la batalla de la Tormenta de Al-Aqsa, anunció que la llama de la Tormenta de Al-Aqsa no se apagará y la sangre de los líderes mártires fortalecerá el camino de la resistencia para las generaciones futuras.

En este comunicado se indica: ha pasado un año desde el martirio de «Yahia Sinwar» ex presidente de la oficina política de Hamás, símbolo de la revolución palestina y comandante de la batalla de la Tormenta de Al-Aqsa, y el pueblo y la resistencia palestina lograron alcanzar un logro nacional y un acuerdo que frustró todos los complots del enemigo.

Hamás añadió: en el primer aniversario del martirio del comandante muyahid y héroe, Yahia Sinwar, con orgullo y dignidad conmemoramos su vida fructífera y su trayectoria de lucha; él vivió desde su juventud en el campo de la yihad y en 23 años de cautiverio, con firmeza y perseverancia, quebrantó a los carceleros sionistas. Tras su liberación de la prisión, continuó el camino de la preparación, la organización y la planificación hasta que finalmente en el amanecer del 7 de octubre de 2023 marcó un día que aplastó al régimen ocupante, sacudió su estructura y destruyó el mito de la invencibilidad de su ejército, hasta que al final alcanzó el martirio en el mismo campo de batalla, mientras combatía entre sus luchadores.

En la continuación del comunicado se indica: enfatizamos que el martirio del comandante Yahia Sinwar y de otros líderes y figuras del movimiento que antes que él pisaron el camino de la yihad y la liberación, solo aumentará nuestra fuerza, perseverancia y determinación, y la de nuestra nación y resistencia, para continuar su sendero y ser leales a su sangre y sacrificios.

El movimiento de resistencia islámica palestina agregó: la llama de la Tormenta de Al-Aqsa permanecerá siempre encendida, latiendo con el espíritu de la perseverancia en los derechos, los principios y la unidad nacional, y su fuego en el corazón de nuestra gran nación jamás se extinguirá, aunque los sacrificios sean pesados y el poder del enemigo sea abrumador. Nos mantenemos fieles a nuestro pacto con los líderes mártires: la bandera jamás caerá al suelo, sino que permanecerá izada y ondeante, hasta que todos los hijos de nuestra nación la porten generación tras generación y la defiendan, hasta que se logre la libertad completa y la formación del Estado independiente de Palestina con capital en Jerusalén.

Hamás enfatizó: en el primer aniversario de tu martirio, oh Abu Ibrahim, descansa en paz; pues cumpliste con la confianza, yihadiste en el camino de Dios, derribaste la bandera del enemigo, quebrantaste su orgullo y sacudiste los pilares de su existencia reivindicada. Aunque tu cuerpo puro no esté entre nosotros en Gaza, tu espíritu que vuela en los cielos atestigua que la sangre de los mártires escribe la gloria eterna de Palestina y de la umma. El enemigo fracasó en lograr sus objetivos agresivos en la tierra de Gaza y finalmente se vio obligado a aceptar el alto el fuego, mientras recuperaba a sus cautivos solo según la voluntad y las condiciones de la resistencia.

Al final del comunicado se indica: misericordia, honor e inmortalidad para el espíritu del comandante mártir héroe Yahia Sinwar (Abu Ibrahim) y para todas las caravanas de mártires entre los líderes, los hijos de la nación y nuestra umma. Pedimos a Dios Todopoderoso que los coloque en el Paraíso supremo, junto a los profetas, los veraces, los mártires y los justos; y qué excelentes compañeros son ellos.

Yahia Ibrahim Hasan Sinwar, conocido con el apodo de «Abu Ibrahim», alcanzó el martirio el 16 de octubre de 2024 a manos de los militares sionistas en la ciudad de Rafah (sur de la Franja de Gaza).