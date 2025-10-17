  1. página de inicio
“En Gaza todo está devastado”: la Cruz Roja alerta sobre la dificultad de identificar a las víctimas

17 octubre 2025 - 20:49
Pierre Krähenbühl, director del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha advertido sobre el enorme desafío de identificar los restos mortales en una Gaza destruida tras dos años de guerra. En una entrevista concedida desde Ginebra, pidió la apertura urgente de los cruces fronterizos y la llegada de ayuda humanitaria para los gazatíes.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):  Según explicó Krähenbühl, “es difícil estar seguros de la identidad de los restos mortales en una Gaza devastada”, donde la destrucción generalizada complica la labor de las misiones humanitarias. El responsable del CICR subrayó que sin la identificación de los cuerpos, “las familias no pueden alcanzar la paz ni cerrar su duelo”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha participado en las operaciones de canje de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y se prepara ahora para trasladar cadáveres desde territorio enemigo. Krähenbühl recordó que el CICR no realiza las identificaciones, sino que actúa como intermediario neutral entre las partes.

“El dolor de las familias palestinas, es insoportable”, señaló, insistiendo en que el trato digno de los cuerpos debe respetarse conforme al derecho humanitario.

El director del CICR reclamó también la apertura inmediata de los pasos fronterizos para permitir la entrada de alimentos, medicinas y asistencia médica. “No he visto en 30 años de trabajo humanitario una devastación a esta escala”, afirmó.

Sobre la ola de desinformación que rodea el conflicto, Krähenbühl lamentó que “la propaganda y la manipulación amplifican la deshumanización del otro”, e instó a la comunidad internacional a recuperar la valentía política ante una tragedia que, advirtió, “pone en juego nuestra propia humanidad”.

