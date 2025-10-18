  1. página de inicio
Gran Ayatolá Makarem Shirazi:

Honrar a los grandes es un acto de gratitud y un estímulo para las nuevas generaciones.

19 octubre 2025 - 00:04
Su Eminencia el Ayatolá Makarem Shirazi enfatizó que rendir homenaje a los eruditos y servidores del sistema islámico tiene múltiples beneficios, entre ellos, saldar una parte de la deuda con ellos y alentar a la generación más joven a seguir el camino del servicio.

Su Eminencia el Ayatolá Makarem Shirazi, una de las eminencias religiosas de referencia, en una reunión este jueves con los organizadores de la conferencia conmemorativa "Pioneros del Movimiento Islámico: En Honor al Difunto Ayatolá Yazdi", el ex presidente de la Sociedad de Docentes Seminarios, destacó: "Honrar a los eruditos y servidores del sistema islámico tiene múltiples beneficios, incluyendo saldar una parte de nuestra deuda con ellos y alentar a la generación joven a embarcarse en el camino del servicio."

También describió al difunto Ayatolá Yazdi como una figura influyente que prestó numerosos servicios al sistema de la República Islámica.

Tres beneficios de honrar a los pioneros

Esta eminencia religiosa enumeró tres beneficios fundamentales de celebrar ceremonias en honor a las grandes figuras del pasado:

Saldar una parte de la deuda: Enfatizó que celebrar estas ceremonias salda una parte de la deuda con los eruditos del pasado que trabajaron arduamente para servir al Islam y la Revolución.

Servir como modelo para las nuevas generaciones: El segundo beneficio de este honor es su impacto en la generación actual. Su Eminencia el Ayatolá Makarem Shirazi declaró: "Cuando la nueva generación ve que se respeta a las grandes figuras del pasado, se siente alentada a seguir sus pasos y a perseverar en este camino".

Atraer el afecto divino: Continuando, enfatizó la dimensión espiritual del agradecimiento y añadió: "Dios tiene un afecto especial por aquellos que son agradecidos, y apreciar los esfuerzos de otros hará que la gracia divina nos alcance".

Los servicios perdurables del Ayatolá Yazdi

Refiriéndose al estatus académico y la posición ejecutiva del Ayatolá Yazdi, Su Eminencia el Ayatolá Makarem Shirazi expresó: "El difunto Ayatolá Yazdi era una personalidad reconocida que prestó numerosos servicios al sistema de la República Islámica".

