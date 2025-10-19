Declaración del Centro Islámico de Norrbotten en Suecia tras el incendio sospechoso

A la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los miembros del Centro Islámico de Norrbotten en Suecia, después del incendio en el sitio de construcción de la primera mezquita de esta región en la ciudad de Luleå, comparecieron y declararon que su mirada está puesta en el futuro, con la intención de centrarse en la continuación de la construcción de esta mezquita.

Mohammad Al-Mukhzum, uno de los miembros del centro, enfatizó la importancia de la colaboración con la policía y de permitir que las autoridades realicen sus investigaciones, afirmando que la prioridad de la comunidad islámica en este momento es la reconstrucción y el avance del proyecto.

Erica Grenkvist, otra de las miembros, expresó su esperanza de que esta mezquita, una vez completada, se convierta en un lugar donde musulmanes y suecos puedan conocerse mejor y aprender más sobre el Islam.

El incendio en el sitio de construcción de la mezquita en la región de Hertsön de la ciudad de Luleå, que fue reportado a los bomberos la noche del viernes por transeúntes, está siendo investigado como un "incendio intencional". Ammar Ali, presidente del Centro Islámico de Norrbotten, al referirse a incidentes similares en otras mezquitas de Suecia, señaló que esta no es la primera vez que ocurre algo así.

Esta mezquita, cuya planificación ha durado más de 15 años, estaba destinada a ser el primer centro permanente de reunión para los musulmanes de la región y se preveía su inauguración en la primavera de 2026.