Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

20 octubre 2025 - 10:57
fuente: hispantv
Israel ha suspendido los puntos de acceso por los que ingresa la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en medio de la crisis de hambruna que afecta al enclave.

Fuentes oficiales, citadas por agencias locales, explicaron que “conforme a las directrices políticas se ha interrumpido la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza”. La medida se tomó tras la orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de cerrar el paso fronterizo de Rafah el sábado.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA, por sus siglas en inglés) expresó su profunda preocupación, advirtiendo que el cierre de los pasos fronterizos “tendrá graves repercusiones en todos los sectores, especialmente en el ámbito sanitario”. Además, alertaron que “tememos una recaída en la hambruna en la Franja de Gaza”.

La medida amplía las restricciones implementadas desde el jueves, cuando Israel ya había pospuesto la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah. La escalada se produce tras los bombardeos israelíes de este domingo, tras lo que calificaron como una “violación flagrante” del acuerdo de tregua por el Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

En este contexto, la Oficina de Prensa del Gobierno palestino en Gaza informó que las fuerzas de ocupación sionistas han violado la tregua en 47 ocasiones, causando 38 muertos y 143 heridos.

